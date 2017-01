Melbourne tappa extra della Volvo Ocean Race 2017-18

MELBOURNE – Ci sarà un regalo in più sotto l’albero degli appassionati della Volvo Ocean Race il prossimo Natale: la città australiana di Melbourne che è stata aggiunta come sede di tappa addizionale alla rotta dell’edizione 2017/18, che partirà dal porto spagnolo di Alicante il prossimo ottobre.

La variazione della rotta 2017/18 è stata annunciata venerdì 27 gennaio nella città australiana. Australia che, con questa tappa, raggiungerà quota otto nella storia del giro del mondo a vela in equipaggio. La regata, inoltre, tornerà a Melbourne dopo oltre dieci anni.

Si tratterà di uno stopover compresso, Melbourne si inserisce fra Città del Capo e Hong Kong, che completa la rotta, lunga oltre 45.000 miglia e che vedrà gli equipaggi percorrere un numero record di miglia nei pericolosi oceani meridionali: ben tre volte più che nelle passate edizioni.

La Città del Capo/Melbourne sarà la terza tappa della regata, assegnerà punti doppi e sarà lunga 6.300 miglia. Melbourne ospiterà l’evento per una settimana ma non ci saranno In-Port Race, prima della ripartenza per la quarta tappa con destinazione Hong Kong.

Secondo le previsioni degli organizzatori la flotta dei monotipo Volvo Ocean 65 arriverà nel porto australiano per il giorno di Natale, il che costituirà un ulteriore motivo di festeggiamento per la città capitale dello stato di Victoria.

Il ministro del Turismo australiano John Eren ha dichiarato: “La Volvo Ocean Race è un ulteriore possibilità per i cittadini dello stato di Victoria per vedere alcuni fra i più forti team velici al mondo in azione. I grandi eventi sono un’opportunità fantastica per l’economia del territorio, riempiono alberghi e ristoranti pieni e i nostri centri commerciali in piena attività. Il governo di Victoria è orgoglioso di poter lavorare con partner così appassionati che supportano questo evento velico di alto livello.”

La storia dell’Australia nella Volvo Ocean Race rimanda alla prima edizione della regata, quella del 1973/74, mentre in totale la nazione ha ospitato l’evento ben sette volte. Melbourne è stata sede di tappa per la prima volta nel 2005/06 e ora torna per la seconda volta.

“Siamo felici di tornare a Melbourne, una città dove sport e cultura sono molto attivi e che ha una forte impronta marittima.” ha detto il COO (Chief Operating Officer, ossia il responsabile operativo della regata) Richard Mason. “Essendo io stesso australiano, non potrei essere più felice di vedere la regata arrivare Down Under,e sono certo che gli appassionati di vela di tutta la nazione saranno contentissimi di vedere con i loro occhi barche e velisti.”

La rotta completa ora comprende 10 tappe, 12 città sedi di tappa su sei continenti. L’aggiunta di Melbourne significa che ora la rotta e il calendario dell’edizione 2017/18 sono completi.

Le date principali:

- Apertura del race village di Alicante – 11 Ottobre 2017

In-Port Race Alicante– 14 Ottobre 2017

Partenza della Leg 1 – 22 Ottobre 2017

- In-Port Race Lisbona– 28 Ottobre 2017

Partenza della Leg 2 – 5 Novembre 2017

- In-Port Race Città del Capo – 8 Dicembre 2017

Partenza della Leg 3 – 10 Dicembre 2017

- Partenza della Leg 4 Melbourne – 2 Gennaio 2018

- In-Port Race Hong Kong – 27 Gennaio 2018

- In-Port Race Canton – 4 Febbraio 2018

- Partenza della Leg 5 – 7 Febbraio 2018

- In-Port Race Auckland – 10 Marzo 2018

Partenza della Leg 6 – 18 Marzo 2018

- In-Port Race Itajaí – 20 Aprile 2018

Partenza della Leg 7 – 22 April e2018

- In-Port Race Newport – 19 Maggio 2018

Partenza della Leg 8 – 20 Maggio 2018

- In-Port Race Cardiff – 8 Giugno 2018

Partenza della Leg 9 – 10 Giugno 2018

- In-Port Race Goteborg– 17 Giugno 2018

Partenza della Leg 10 – 21 Giugno 2018

- In-Port Race L’Aja– 30 Giugno 2018

