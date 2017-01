Serie C: la pallanuoto pugliese all’assalto del girone 6

BARI – Grande voglia e determinazione nel fare bene: per l’edizione 2017 del campionato nazionale di serie C cinque formazioni pugliesi di pallanuoto militeranno nel girone 6, quest’anno a carattere interregionale e organizzato dal comitato regionale della FIN Campania.

Mediterraneo Taranto, CS Brindisi, Sport Project, Sport Eventi e Fimco Sport dovranno vedersela a partire da sabato 28 gennaio contro cinque realtà pallanuotistiche attive tra Napoli, Salerno e Caserta, dove la pallanuoto è tradizione consolidata e dove l’estro e l’imprevedibilità la fanno da padrone. Il campionato a dieci squadre si concluderà sabato 3 giugno: solo la prima classificata sarà promossa in serie B, retrocessione diretta invece per le ultime due in classifica.

La prima a scendere in acqua sarà, sabato 28 gennaio alle 13.00 allo Stadio del Nuoto di Bari, la Sport Project guidata da Giuseppe Borace e Tommaso Vettone. “Siamo molto tranquilli – sottolinea sereno il tecnico della Fenice – nonostante noi siamo consapevoli di dover affrontare un campionato difficile, ci siamo preparati. Abbiamo l’obiettivo di salire e sappiamo che dovremo dar battaglia su tutti i fronti. Avremo uno scontro al vertice già sabato contro la SC Napoli, che può vantare dei giocatori di categoria superiore, ma abbiamo in formazione elementi validi anche noi, pronti a far la differenza”. In acqua per ii colori gialloneri figureranno Paolo Vettone in porta, Roberto Chieco in attacco e in difesa Alberto Barresi, l’anno scorso capitano della GP Modugno.

A seguire, alle 14.30 sempre allo Stadio del Nuoto di Bari, esordio di fuoco per il Centro Sport Brindisi, che dovrà vedersela con un’altra delle candidate più accreditate alla promozione, il Volturno: “Il nostro club è nato nel 1954 – spiega il presidente Pierluigi Francioso – e quest’anno abbiamo la ferma volontà di valorizzare i nostri giovani, collaborando con una realtà importante come la Waterpolo Bari. Il nostro è un progetto di lungo periodo, che ambisce a guardare lontano”. Capitano della formazione sarà Giovanni Martiradonna e la squadra sarà allenata da Giovanni Tau e Marco Amitrani.Trasferta in quel di Caserta, nella vasca comunale di San Prisco, per la giovane armata della SportEventi, società matricola composta in larga parte dai ragazzi che l’anno scorso guadagnarono la serie C nelle fila della Futura Nuoto.

“Saremo in acqua alle 18.30 contro il Circolo Villani – spiega il tecnico Gianni De Simon – e da parte nostra c’è tanto entusiasmo anche perché per molti sarà la prima volta in un torneo a carattere interregionale. Io ci metterò la mia esperienza e spero che lo stesso faranno i ragazzi più grandi, ex GP Modugno, che quest’anno ci daranno una mano, come Lombardi, Loseto e Fiore. Sappiamo che non dobbiamo cadere nelle provocazioni degli avversari, certamente più esperti di noi”.

Chiude la prima giornata del girone 6 del campionato di serie C il match tra Mediterraneo Taranto e Fimco Sport, in programma presso l’impianto della piscina Meridiana di Taranto sabato 28 gennaio alle 20.15 per squalifica della piscina comunale della Città dei due Mari. “Sono abbastanza contento – spiega il tecnico della Mediterraneo Mauro Birri – perché giocare con le compagini napoletane è motivante, perché loro possono esprimere molte diversità, ed è facile incontrare giocatori che hanno anche militato in serie maggiori. Noi abbiamo l’obiettivo di salvarci e far fare tanta esperienza ai nostri ragazzi, con l’aiuto di qualche senior. Credo che la Sport Project abbia l’esperienza per affrontare determinati campi e puntare alla promozione: noi intanto affronteremo la Fimco con qualche defezione ma contiamo di tornare presto a ranghi completi”.

E la Fimco Sport quest’anno sarà guidata da Francesco Carbonara, ripartito da Brindisi con una nuova esperienza pallanuotistica dopo il lavoro a Modugno: “Ho avuto un’accoglienza bellissima dai ragazzi della Fimco, che giocano insieme da tanto tempo. Siamo all’inizio ma c’è da parte loro grande voglia di lavorare con me e di far bene. Sabato sarà una partita difficile, è la prima di campionato e la Mediterraneo è squadra comunque coriacea: contiamo di dar filo da torcere a tutti i nostri avversari, soprattutto nei match casalinghi alla Masseriola”.

Gli elementi per un campionato tutto da vivere e da giocare ci sono: alle formazioni pugliesi il compito di far bene sempre e ovunque, anche nei catini bollenti delle vasche campane. E di far vedere quanto è bella la Pallanuoto Made in Puglia, anche in serie C.

