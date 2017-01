Pallanuoto in Puglia: la stagione 2017 è al massimo

BARI – Una domenica ricca di appuntamenti per la pallanuoto pugliese, con la quinta giornata del campionato under 20 e il campionato under 15. Prova nazionale per gli under 17 A della Waterpolo Bari.

SERIE A2

Settima giornata d’andata per la Waterpolo Bari nel campionato nazionale di pallanuoto – serie A2 maschile. La partita è di quelle da non perdere per chi fosse a Roma sabato 28 gennaio: alle ore 16.30 al Foro Italico gli uomini allenati da Antonello Risola dovranno vedersela con la Roma Nuoto prima in classifica a punteggio pieno. Match sulla carta proibitivo, ma la pallanuoto è disciplina dalle variabili imprevedibili.

Daniele Di Pasquale e i suoi compagni scenderanno in acqua sicuramente sereni con i dieci punti in classifica fino ad ora totalizzati: con questo stato d’animo e con una corretta gestione del gioco tutto può succedere, consapevoli però della forza del collettivo giallorosso, squadra pesante ma ottimamente assortita, e con lo straniero Andelo Setka, argento olimpico con la Croazia a Rio 2016, pronta per la serie A1 agli ordini di Mario Fiorillo.Arbitrano l’incontro Roma Nuoto – Waterpolo Bari i signori Frauenfelder e Rotondano.

SERIE C

Ampia pagina dedicata all’esordio delle cinque pugliesi nel girone 6 su federnuotopuglia.it

UNDER 20

Quinta e ultima giornata d’andata per il campionato maschile regionale under 20 – girone A la Waterpolo Bari saldamente al comando a punteggio pieno, attende domenica 29 gennaio allo Stadio del Nuoto di Bari l’Airon Club. In acqua prestissimo, alle 9.15. a seguire alle 11.45 spazio a CS Brindisi e Basilicata Nuoto, Riposa l’Adriatika.

UNDER 17

Agli ordini di mister Roberto Bucci inizia l’avventura speciale e bellissima nel campionato nazionale under 17 A della Waterpolo Bari. I giovani Reds hanno conquistato l’accesso al girone 3 con un secondo posto nel turno preliminare di dicembre 2016, giocato con la formula del girone all’italiana contro Frosinone, Pescara, Latina e Zero Nove. L’esordio è in programma a Roma domenica 29 gennaio alle 15.00 contro quest’ultima, temibilissima formazione romana, contro la quale i baresi hanno già avuto modo di battagliare. Arbitra l’incontro il signor Riccitelli.

UNDER 15

Domenica 29 gennaio terza giornata d’andata per il campionato regionale under 15 – girone A: si gioca alle 11.30 a Taranto il match tra Mediterraneo e Airon Club mentre per i ragazzi dell’Amici Nuoto Puglia allenati da Giuseppe Marzulli trasferta impegnativa a Cosenza: in acqua alle 13.00 nell’impianto comunale della città calabrese. Per la serie B – girone A del campionato invece in acqua alle 9.30 a San Vito, in quel di Taranto per Tursport-Fimco.

A Fasano invece si gioca alle 12.15 Impero-Olimpica Salentina. Riposa il Nuoto Castellana. La serie B del girone B invece andrà in vasca, sempre domenica 29 gennaio, allo Stadio del Nuoto di Bari per la terza giornata. Alle 10.30 spazio a Payton-Basilicata Nuoto mentre alle 13.00 giocheranno Flipper e Otré Noci. Riposa la Sport Project.

