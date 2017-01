Proseguono a Miami le regate della Coppa del Mondo delle Classi Olimpiche

MIAMI – La tappa di Miami della Coppa del Mondo delle Classi Olimpiche si avvia verso la conclusione, con le prime cinque Medal Races in programma per questo pomeriggio, le regate finali a punteggio doppio a cui oggi parteciperanno ben sette equipaggi italiani (dalle 12 ora locale, le 18 in Italia, in diretta sul canale YouTube di World Sailing).

Ieri gli equipaggi del Catamarano per equipaggi misti Nacra 17, della tavola a vela RS:X (uomini e donne) e dei Doppi 49er e 49er FX hanno infatti chiuso la serie di 12 regate con le flotte al completo, in condizioni di vento nuovamente molto instabile sia come direzione che intensità (tra i 6 e i 10 nodi), una giornata che ha confermato il buon momento degli italiani, che oggi saranno quindi protagonisti con qualche possibilità di medaglia di bronzo in tre classi: nel Nacra 17, Lorenzo Bressani e Caterina Marianna Banti (ieri 3-8-15) sono quarti, a 13 punti dal podio, nel 49er FX Maria Ottavia Raggio e Paola Bergamaschi (ieri 7-7-4) guadagnano una posizione e sono quinte, anche loro a 13 lunghezze dalle terze, e nell’RS:X maschile Mattia Camboni, grazie a un 5-3-2 di giornata, è sesto, a 14 punti dal gradino più basso del podio, con Daniele Benedetti al settimo posto e anche lui in regata per l’atto finale riservato ai top ten della classifica.

In Medal, ma senza chance di medaglia, anche Marta Maggetti (ieri 3-9-10), nona nell’RS:X femminile (13ma Veronica Fanciulli), e ben due equipaggi del 49er, Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (10-2-7), che continuando a rimontare posizioni agguantando il settimo posto della classifica, e Ruggero Tita e Pietro Zucchetti, noni con tanto di vittoria nella seconda prova di ieri (un secondo e un nono nelle altre due).

Ultima serie di regate con le flotte al completo invece per le altre cinque classi, in cui spiccano ancora una volta le prestazioni di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, che nel Doppio 470 chiudono al settimo posto l’unica prova disputata ieri e si mantengono al quarto della classifica generale provvisoria. Molto bene Enrico Voltolini, protagonista del giorno con due ottimi terzi che gli consentono di guadagnare sugli avversari e di portarsi al sesto posto, quando mancano due prove, più la Medal di domenica, alla conclusione.

Medal Race alla portata anche di Giovanni Coccoluto, che pur essendo incappato in una giornata negativa, è ancora undicesimo nella graduatoria dei Laser Standard (27mo Marco Benini, ieri molto bene con due quinti posti, e 35mo Marco Gallo), e di Silvia Zennaro, che grazie a un ottimo terzo (seguito da un 24mo) si porta al nono posto della classifica dei Laser Radial (Joyce Floridia è 16ma, Valentina Balbi 43ma e Francesca Frazza 44ma). Come già anticipato, il programma per oggi, penultima giornata della tappa di Miami della Coppa del Mondo delle Classi Olimpiche, prevede Medal Races nella Biscayne Bay per Nacra 17, 49er, 49er FX, RS:X uomini e donne, e ultime regate con le flotte al completo per 470, Finn, Laser Standard e Radial, che poi domani disputeranno le proprie Medal. A seguire i primi tre di ogni classe e gli italiani.

Nacra 17

1.Saxton-Groves (GBR, 35); 2.Phipps-Boniface (GBR, 44); 3.Delle Karth-Schofegger (AUT, 52).4.Bressani-Banti (ITA, 65).

RS:X M

1.Giard (FRA, 30); 2.Le Coq (FRA, 67);3.Sanz Lanz (SUI, 74); 6.Camboni (ITA, 88); 7.Benedetti (ITA, 94).

RS:X F

1.Lu (CHN, 40); 2.Neira (ESP, 54); 3.Hamilton (GBR, 65); 9.Maggetti (ITA, 112); 13.Fanciulli (ITA, 161).

49er

1.Fletcher-Scott Bithell (GBR, 50); 2.Bildstein-Hussl (AUT, 71); 3.Sylvan-Anjemark (SWE, 72); 7.Crivelli Visconti-Togni (ITA, 91); 9.Tita-Zucchetti (ITA, 97).

49er FX

1.Soffiatti Grael-Kuntze (BRA, 33); 2.Agerup-Agerup (NOR, 50); 3.Travascio-Branz (ARG, 55); 5.Raggio-Bergamaschi (ITA, 68).

470 M

1.McNay-Hughs (USA, 25); 2.Mantis-Kagialis (GRE, 29); 3.Isozaki-Takayanagi (JPN, 34); 4.Ferrari-Calabrò (ITA, 38).

470 F

1.Zegers-Van Veen (NED, 12); 2.Weguelin-McIntyre (GBR, 14); 3.Ravetllat-Ravetllat (ESP, 22).

Laser Standard

1.Bernaz (FRA, 38); 2.Kontides (CYP, 69); 3.Buhl (GER, 71); 11.Coccoluto (ITA, 114); 27.Benini (ITA, 163); 35.Gallo (ITA, 206).

Laser Radial

1.Karachaliou (GRE, 23); 2.Van Acker (BEL, 39); 3.De Kerangat (FRA, 43); 9.Zennaro (ITA, 96); 16.Floridia (ITA, 119); 43.Balbi (ITA, 235); 44.Frazza (ITA, 243).

Finn

1.Zarif (BRA, 11); 2.Cornish (GBR, 23); 3.Pedersen (NOR, 27); 6.Voltolini (ITA, 44).

