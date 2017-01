Domani 1° febbraio conferenza stampa della “Roma” per1-2-Tutti

ROMA – Domani 1° febbraio alle 11:30 nel Salone dei Piceni nei Musei di San Salvatore in Lauro verrà presentata la XXIV edizione della “Roma per 2″, regata Transtirrenica di 535 miglia con partenza e arrivo a Riva di Traiano (Civitavecchia) che porterà la flotta a doppiare l’isola di Lipari, nell’arcipelago siciliano delle Eolie. Il Presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano, Alessandro Farassino, presenterà le novità dell’edizione 2017, aperta agli equipaggi in doppio, ai solitari e alle barche in equipaggio.

Ci sarà anche spazio per “suoni oceanici”, con le voci di molti velisti sapientemente orchestrate dall’inviato di Rai Sport Giulio Guazzini. Tra gli altri Andrea Mura, vincitore dell’edizione 2016 della Roma per 1, tenacemente in direzione Ostar, Matteo Miceli, pronto per prossime sfide con il suo Class 40 “Eco 40″ e Pietro Boerio, segretario della Classe 9.50, che presenterà la sua regata oceanica Genova – Gibilterra – Madeira – Riva di Traiano, in calendario nel 2018.

