Pallanuoto in Puglia: a Bari oggi big match per la Waterpolo Bari

BARI – Grande verve e vitalità: la pallanuoto pugliese è pronta ad esprimersi nuovamente al massimo nel fine settimana del 4 e 5 febbraio 2017. Imperdibile lo scontro con il Latina Pallanuoto nel campionato di serie A2, da seguire la seconda giornata del campionato di serie C maschile e tutti i campionati giovanili.

SERIE A2

Appuntamento sabato 4 febbraio alle 15.00 allo Stadio del Nuoto di Bari per l’ottava giornata d’andata del campionato nazionale di serie A2 – girone sud, con la Waterpolo Bari pronta ad affrontare il Latina Pallanuoto. La formazione laziale guidata da Roberto Tofani è, per alcuni tratti, molto simile alla Waterpolo: stessi 11 punti in classifica, neopromossa, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L’anno scorso in serie B si sono affrontate a viso aperto e di certo sarà una partita spettacolare. I ragazzi di Antonello Risola sono carichi dopo il pareggio ottenuto contro la capolista Roma Nuoto: ma questa è una partita da vincere, sono tre punti strategici in chiave salvezza, e servirà anche il quattordicesimo uomo in acqua, il pubblico stellare di Bari.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – Latina Pallanuoto i signori Cirillo e Marongiu.

SERIE C

La seconda giornata del girone 6 del campionato di serie C in programma sabato 4 febbraio propone alle 12.45 il match tra Sport Eventi e Fimco Maglie: a confronto la matricola guidata da Gianni De Simon, reduce da una pesante sconfitta a Caserta e la formazione salentina, con lunghi trascorsi in serie C, guidata da Francesco Carbonara. Si gioca allo Stadio del Nuoto di Bari. Trasferta alla San Vitale di Salerno sabato alle 15.00 per la Mediterraneo Taranto: match tutto da giocare per i ragazzi jonici mentre alle 16.00 la Sport Project contro il Volturno, è chiamata a riscattarsi della sconfitta nella prima di campionato. Chiude la giornata il Centrosport Brindisi alle 18.30 a Caserta, dove giocherà contro il Circolo Villani.

UNDER 20

Prima giornata di ritorno per il campionato regionale under 20: al comando del girone A c’è la Waterpolo Bari che domenica 5 febbraio se la vedrà con l’Adriatika allo Stadio del Nuoto alle 10.15. Nel girone B invece è il Crotone la prima in classifica a punteggio pieno che domenica 5 febbraio giocherà nelle piscine del quartiere San Paolo alle 13.00 contro la Sport Eventi. Anticipo a sabato 4 febbraio alle 14.45 nella piscina di Putignano per il match tra DNA e Master Valenzano.

UNDER 17

Domenica 5 febbraio quinta giornata d’andata per il campionato regionale maschile under 17: per la serie A in acqua alle 9.00 allo Stadio del Nuoto di Bari Airon Club-Impero Fasano, alle 14.00 invece si gioca alla Masseriola di Brindisi Fimco-Mediterraneo. Riposa la capolista Amici Nuoto. Anticipo a sabato 4 febbraio per il derby tarantino in programma alla comunale di Pulsano alle 19.15 tra Tursport e Meridiana, valido per la quinta giornata della serie B under 17. Dharmha Casamassima-Payton Bari invece si gioca domenica 5 febbraio alle 17.30 alle piscine del quartiere San Paolo di Bari. Riposa il Nuoto Giovinazzo.

UNDER 15

Tempo di recupero della seconda giornata di campionato per Crotone e Amici Nuoto Puglia: i ragazzi guidati da Giuseppe Marzulli saranno in acqua domenica 5 febbraio nella vasca comunale della città calabrese alle 14.00. Il match è valido per la serie A del torneo under 15 regionale.

UNDER 13

Terza giornata d’andata per il torneo dedicato ai giovanissimi: domenica 5 febbraio alle 12.00 per la serie A doppio campo allo Stadio del Nuoto di Bari, per ospitare Airon Club-Otré Noci e il derbissimo Waterpolo-Payton 1. Alle 12.45 invece alla Masseriola di Brindisi in acqua Fimco Sport-Mediterraneo. Per la serie B invece si gioca alle 10.00 alla piscina Empire di Altamura il match tra Pianeta Benessere e Payton 2. Alle 11.00 in acqua nell’impianto tarantino di San Vito Tursport-Flipper mentre alle 16.00 chiude la giornata il match alle piscine di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari tra Sport Club e Meridiana.

GUG PUGLIA

Il signor Luca De Girolamo arbitrerà sabato 4 febbraio il match tra Frosinone e Arechi Salerno, valido per il campionato di serie A2 maschile – girone sud. Nella stessa giornata Angelo Anaclerio invece sarà impegnato a Roma per la partita del girone 3 della serie B maschile tra Tuscolano e Cesport Napoli. Trasferta alle Naiadi, sempre per il campionato di serie B, per Carmine Buonpensiero, che arbitrerà Club Acquatico Pescara – Lazio Waterpolo.

