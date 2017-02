A GIZZERIA IL TTR EUROPEAN CHAMPIONSHIP OPEN & YOUTH KITE 2017

Regate, Sport

GIZZERIA – Tra i principali eventi della stagione di Kiteboarding, spicca il TTR European Championship Open & Youth, manifestazione internazionale che si svolgerà in acque italiane e a cui sono attesi numerosi atleti provenienti non solo dal Vecchio Continente. L’appuntamento è dal 12 al 16 luglio a Gizzeria, in provincia di Catanzaro, con organizzazione del rodato Hang Loose Beach, punto di riferimento dell’attività Kite.

Sarà un evento molto interessante perché darà il via, a livello internazionale, all’importante percorso che la FIV ha intrapreso verso le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, in cui il Kite si è guadagnato una medaglia.

“Siamo molto soddisfatti di poter ospitare questo evento, la cui organizzazione rappresenta un motivo di orgoglio”, ha spiegato Fabio Colella, Consigliere Federale delegato al Kiteboarding. “Atleti di alto livello e grande spettacolo in acqua non mancheranno di certo, anche perché la location è magnifica e l’evento in sé rappresenta una tappa molto importante del circuito internazionale”.

