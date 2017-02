AL VIA IL CAMPIONATO DI VELA D’ALTURA CITTÀ DI BARI

BARI – Un vento capriccioso ha fatto inizialmente soffrire i 35 equipaggi in gara nella prima giornata del XVIII Campionato di Vela D’Altura Città di Bari, che ha preso il via questa mattina. Con queste premesse, la vittoria in tempo reale è andata all’equipaggio barese Neo Poliba guidato da Paolo Semeraro (CUS Bari) che, sin dalla partenza, si è portato in testa conducendo una gara davvero perfetta nella categoria ORC, risultando invece al terzo posto nella classifica compensata.

Una vittoria temporanea che inorgoglisce Paolo Semeraro: “Siamo contenti di essere in acqua con questo progetto di Poli Mare, c’è una università che fa ricerca insieme ad una azienda privata e mette su una squadra universitaria secondo e migliori tradizioni delle università americane e anglosassoni. Ci aspettavamo tutti poco vento, invece poi è arrivato quello giusto, 11 nodi da levante a scirocco, e dopo addirittura è arrivato a 17 nodi, con acqua piatta e niente pioggia, meglio di così… Un campionato che spero sia un punto di partenza e rinascita per un futuro sportivo più roseo. Prendo felicemente atto che finalmente esiste un vero comitato dei circoli velici a Bari, si lavora di squadra tutti insieme.”

Gli equipaggi schierati sulla linea di partenza hanno affrontato due prove con un percorso a bastone di 12 miglia marine, e al termine le classifiche finali sono state le seguenti: nei Crociera/Regata, in testa Black Coconut di Dicorato/Blardinelli/Ricuzzi (LNI Foggia) seguita da Morgan IV di Nicola De Gemmis (CC Barion) e da Neo Poliba di Eugenio Disciascio (CUS Bari); nei Gran Crociera, al comando Orione di Nunzio Pio Bellincontro (LNI Bari), seguita da Jolly Roger di Angelo Volpe (CC Barion) e Ghita di Mario Romeo (CUS Bari); nei Minialtura invece la classifica al termine delle due prove disputate è guidata da Cocò di Vitantonio Natuzzi (CN Bari), seguita da Argentina di Francesco Lorusso (CN Bari) e Extravagance di Giuseppe Pannarale (CUS Bari); nei Libera prima posizione per Cecilia di Simon Proctor (Lymington Town), seguita da FaustX2 di Michelangelo Bonvino (CN Bari) e Madama Piccante di Alfredo Stelluto (LNI Manfredonia); nei monotipi in testa Cocò di Vitantonio Natuzzi (CN Bari), seguita da Gamberetto di Alberto Lorusso (CN Bari) e Argentina di Francesco Lorusso (CN Bari).

Presente anche Alberto La Tegola, Presidente della VIII Zona FIV, che ha dichiarato: “i circoli velici per il secondo anno hanno avuto un approccio nell’organizzazione diverso, unendosi, e questo è un aspetto molto importante che significa capacità di cooperare e tenere alto il livello organizzativo di queste manifestazioni. Bari ha una vocazione velica oramai dichiarata che si può sempre migliorare, avendo il mare in città. Perché questo avvenga Bari deve valorizzare le sue strutture e sei circoli velici non sono pochi”.

Archiviata questa prima giornata, adesso si guarda al prossimo appuntamento, il 19 febbraio, con le altre gare di campionato.

Foto: Antonella Battista

