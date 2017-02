ELBA/VELA: IL CALENDARIO AGONISTICO 2017 DELLA SQUADRA CVMM

MARCIANA MARINA – A dispetto delle fredde giornate i queste ultime settimane continuano gli allenamenti invernali dei ragazzi della squadra agonistica del Circolo della Vela Marciana Marina.

Nel frattempo è stato confermato il calendario agonistico a livello nazionale, un calendario importante che vedrà impegnati i giovani velisti marinesi a partire già dall’inizio del prossimo mese di marzo.

La squadra sarà composta da 11 equipaggi impegnati nelle classi Optimist, la più piccola classe in singolo e nelle classi in doppio L’Equipe (categorie Evo e Under 12), 420 e l’acrobatico 29er.Qui di seguito la lista degli equipaggi e le date delle gare cui prenderanno parte quest’anno a partire dall’inizio di marzo.

L’EQUIPE

U12: Alice Palmieri-Eva Paolini, Zion Mazzei-Riccardo Coppo

EVO: Alessio Caldarera-Matteo Peria, Edoardo Gargano-Bianca Pettorano (CVE), Giulia Costanzo-Federico Arnaldi, Niccolò Palmieri-Marco Turchi Regata Nazionale, Circolo Nautico Loano, 1-2 aprile

Trofeo Città di Livorno, Circolo Nautico Livorno, 29 aprile-1 maggio

Regata Nazionale, Formia, 2-4 giugno

Campionati Nazionali in doppio, Dervio, 8-10 settembre

420: Samuel Spada-Lorenzo Marzocchini; Giulia e Paolo Arnaldi Regata Nazionale, Malcesine, 17-19 marzo

Regata Nazionale, Yacht Club Cagliari, 14-17 aprile

Regata Nazionale, Formia, 2-4 giugno

Campionati Nazionali in doppio, Dervio, 8-10 settembre 29er: Antonio Salvatorelli, Dennis Peria Regata Nazionale, LNI Civitavecchia, 11-12 marzo

Regata Nazionale, Campione, 23-25 aprile

Regata Nazionale, Circolo Nautico Migliori Giulianova, 13-14 maggio

Regata Nazionale, Bari, 2-3 giugno

Campionati Nazionali in doppio, Dervio, 8-10 settembre OPTIMIST: Giacomo Matta, Lorenzo Paolini Trofeo Città di Livorno, Circolo Nautico Livorno, 29 aprile-1 maggio

