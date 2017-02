APERTE LE VOTAZIONI PER IL VELISTA DELL’ANNO 2016

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ROMA – Si accenderanno il prossimo 6 marzo a Villa Miani, a Roma, i riflettori sulla 23ma edizione del Velista dell’Anno, la manifestazione che dal 1991 celebra tutti i migliori protagonisti della stagione velica dell’anno precedente. L’evento, ideato e organizzato da Acciari Consulting, vede protagonista per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Vela in veste di partner istituzionale del premio.

I candidati si contenderanno il prestigioso riconoscimento in quattro categorie: il Velista dell’Anno, la Barca dell’Anno, l’Armatore/Timoniere dell’Anno e il Club dell’Anno, scelto tra quelli aderenti alla Lega Italiana Vela. A sua volta la Federazione Italiana Vela premierà gli atleti delle classi Olimpiche che hanno conseguito risultati di rilievo internazionale nel corso del 2016.

I nomi del candidati al premio Velista dell’Anno sono stati pubblicati oggi sul sito www.velistadellanno.it e i magnifici cinque sono: Mattia Camboni, Matteo Iachino, Vittorio e Nico Malingri, Francesco Mongelli, Diego Negri. Per il premio Armatore/timoniere sono in lizza Stefano Chiarotti (Lunatika NTT Data), Vincenzo Onorato (Mascalzone Latino) e Alessandro Rombelli (Stig). Le tre imbarcazioni preselezionate per il premio Barca dell’Anno sono lo Swan 42 BeWild, il Cookson 50 Cippa Lippa e il Grand Soleil 37 Sagola Biotrading. Sempre sul sito velistadellanno.it sarà possibile esprimere la preferenza per il Club dell’Anno. Tutti i candidati potranno essere votati dal pubblico fino a tre giorni prima del 6 marzo. Il voto del pubblico offrirà alla Giuria una selezione dei nominativi tra i quali scegliere i vincitori finali per ogni categoria.

Alberto Acciari, ideatore del premio Velista dell’Anno, sottolinea la sua visione dell’evento: “Oltre a premiare come di consueto i campioni, anche questa edizione del Velista dell’Anno sarà un’ottima opportunità di incontro e di confronto fra tutte le componenti del settore nella continua ricerca del suo miglioramento. E’ un compito importante che sottolinea il valore di questo nostro evento. La Federazione Italiana Vela, partner ufficiale del Premio, ha recepito il senso e gli obiettivi dell’evento e lo sostiene concretamente con la sua partecipazione”.

Francesco Ettorre, Presidente della FIV, ha dichiarato: “Per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Vela ha il piacere di vivere il Velista dell’Anno nella veste di partner ufficiale dell’evento: si tratta di un premio ricco di storia e prestigio, che supportiamo con piacere e soddisfazione. Sono certo che anche quest’anno la vittoria premierà i migliori, come è avvenuto la scorsa stagione con le atlete olimpiche Giulia Conti e Francesca Clapcich, e che la serata sarà soprattutto un vero omaggio a tutta la vela italiana, come è nello spirito dello stesso Premio”.

Roberto Emanuele de Felice, Presidente della Lega Italiana Vela, è impaziente di conoscere il risultato delle votazioni: “La Lega Italiana Vela è orgogliosa di avere promosso e di supportare l’assegnazione del Premio “Club dell’Anno”, che riconosce il ruolo centrale dei Club velici nella promozione e nello sviluppo della vela italiana. La Federvela, la Legavela e la Acciari Consulting formano ormai un equipaggio vincente che rende onore ai Velisti e ai Club velici italiani, gratificandoli con un vero e proprio Oscar della Vela. Siamo tutti in ansiosa attesa del fatidico annuncio: The winner is …”.Appuntamento quindi al 6 marzo prossimo alle 19:30 a Villa Miani (Roma) per la proclamazione dei vincitori.

