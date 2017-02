Pallanuoto in Puglia: calendario sempre ricco

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BARI – Spettacolo, agonismo e crescita: la pallanuoto pugliese riempie le piscine di atleti e tifosi. Dalla serie A2 all’under 15 ecco gli appuntamenti in programma per sabato 11 e domenica 12 febbraio 2017.

SERIE A2

Continua il campionato da batticuore della Waterpolo Bari: la vittoria contro il Latina sabato scorso ha lanciato gli uomini di Antonello Risola al quarto posto in classifica a 14 punti nel girone sud del campionato maschile di serie A2. Sabato 11 febbraio alle 15.00 allo Stadio del Nuoto di Bari per la nona giornata d’andata la Waterpolo Bari dovrà difendersi dall’assalto della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno.

Il tecnico dei salernitani Matteo Citro l’anno scorso ha raggiunto i play off, e ha dalla sua un organico di qualità, dove accanto a Andrea Scotti Galletta, figlio d’arte e già nazionale azzurro, figura anche Giuseppe De Luce, il talentuoso 19enne barese cresciuto nella GP Modugno, trapiantato stabilmente nella città campana. Ex di turno per la Waterpolo Bari è Alessandro De Bellis, l’anno scorso in forza al club salernitano. Un match davvero da non perdere: garantite emozioni forti e lotta all’ultimo pallone.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – Rari Nantes Salerno i signori Castagnola e Lombardo. Commissario speciale il presidente del GUG Puglia, la signora Patrizia Zappatore.

SERIE C

La terza giornata del girone 6 del campionato di serie C in programma sabato 11 febbraio propone alle 12.45 il match tra Sport Eventi e Oasi Salerno: i ragazzi di Gianni De Simon hanno l’obbligo di vincere, dopo aver perso di una rete contro la Fimco Sport sabato scorso. Si gioca allo Stadio del Nuoto di Bari.

Derbissimo alla Masseriola alle 13.30, con in acqua la Fimco Sport e il Centrosport Brindisi: i ragazzi di Francesco Carbonara dovranno vedersela con il gruppo di fuoco guidato dal duo Tau-Amitrani, che al momento è a punteggio pieno. Obbligo di vittoria anche per la Mediterraneo Taranto: alle 14.30 gli jonici accoglieranno nelle acque amiche il Cavasports, fermo come i tarantini a zero punti in classifica. Vanno in trasferta alla San Prisco di Caserta i ragazzi della Sport Project: dovranno verdersela alle 18.30 con il Circolo Villani.

UNDER 20

Domenica 12 febbraio alle 10.45 è in programma allo Stadio del Nuoto di Bari il posticipo della prima giornata di ritorno del girone A del campionato under 20 tra Airon Club e Centrosport Brindisi.

UNDER 17

Dopo il pareggio per 4-4 contro la Zero Nove alla piscina del Torrino di Roma per la Waterpolo Bari impegnata nel campionato nazionale under 17 A, è tempo di seconda giornata. Allo Stadio del Nuoto di Bari domenica 12 febbraio alle 15.00 i ragazzi allenati da Roberto Bucci dovranno vedersela con i pari età della Roma Nuoto.

UNDER 15

Domenica 12 febbraio i primi a scendere in acqua per la quarta giornata d’andata della serie A saranno alle 9.15 i ragazzi dell’Amici Nuoto Puglia e della Waterpolo Bari allo Stadio del Nuoto di Bari. Stesso campo ma alle ore 12.00 spazio a Airon Club-Crotone mentre a Cosenza sarà in trasferta alla stessa ora la giovane armata under 15 della Mediterraneo Sport Taranto.

Per la serie B – girone A del campionato under 15 in vasca domenica 12 febbraio alle 12.00 a Castellana, i padroni di casa dovranno vedersela con la capolista Tursport. Alle 12.45 invece alla Masseriola di Brindisi i ragazzi della Fimco Sport affronteranno l’Impero Fasano. Riposa l’Olimpica Salentina. Per la serie B invece si gioca alle 13.00 a Potenza il match tra Basilicata Nuoto e Flipper mentre chiude la giornata alle 17.00 alle piscine di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari la partita tra Sport Project e Payton Bari. Riposa l’Otré Noci.

Leggi anche: