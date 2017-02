Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”: aperte le iscrizioni

MONFALCONE – Il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”, si disputerà a Monfalcone dal 20 al 24 giugno organizzato dallo Yacht Club Hannibal in collaborazione con il Comune di Monfalcone, che ha fortemente spinto la candidatura della città giuliana, della Società Nautica Laguna e della Società Velica Oscar Cosulich, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV) e dell’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI).

Il Marina Hannibal, che sorge nel bacino di Panzano e dispone di 315 posti barca per yacht fino ad oltre i 40 metri di lunghezza, con fondale che raggiunge una profondità di oltre 10 metri all’ormeggio, sicuro anche in caso di mal tempo, è la location ideale per questo importante appuntamento della vela tricolore.

Le iscrizioni sono aperte ufficialmente da oggi 13 febbraio, ma la segreteria organizzativa ha già ricevuto numerose pre-registrazioni, che garantiranno un elevato livello agonistico alla manifestazione, tra le quali spiccano alcuni dei campioni italiani ORC in carica: Be Wild Swan 42 di Renzo Grottesi (CV Portocivitanova) Campione italiano Vela d’Altura 2016 e vincitore assoluto del Campionato Italiano Offshore e Due R nel Vento, First 40 di Roberto Reccanello (Portodimare), vincitore 2016 nella categoria C. Al via ci saranno anche Low Noise 2 di Giuseppe Giuffrè (YC Chiavari), campione Mondiale ORC C 2015, Mummy One Lab.Met di Alessio Querin (YC Hannibal), campione italiano 2015 classe B e l’X-35 Margherita, appena acquistato da Paolo Bonsignore (CN Santa Margherita), barca dall’importante palmares.

Tutte le novità, i dettagli e il bando di regata, saranno ufficialmente presentati agli armatori sabato 18 febbraio alle ore 11.00 presso l’hotel Europalace di Monfalcone.

Alla presentazione interverranno le autorità regionali con l’Assessore allo Sport della Regione Friuli Venezia Giulia Gianni Torrenti, il Sindaco della Città di Monfalcone Anna Cisint e il Presidente CONI Friuli Venezia Giulia Giorgio Brandolin.

Non mancheranno anche le massime cariche della Federazione Italiana Vela, con il Presidente FIV Francesco Ettorre, il Consigliere Federale Coordinatore del Team Altomare Donatello Mellina, il Consigliere Federale Dodi Villani, affiancati dai vertici di UVAI e dal Presidente della XIII Zona FIV Adriano Filippi.

Tutti gli aggiornamenti e le novità sono disponibili nel sito www.campionatoitalianoaltura2017.it e nella pagina Facebook Yacht Club Hannibal, dove è possibile trovare anche il calendario completo delle attività di “avvicinamento al Campionato” predisposto dallo staff dello Yacht Club Hannibal.

Il programma “Pre-Campionato” prevede ogni 15 giorni circa a partire dall’11 marzo, la possibilità per gli armatori di partecipare ad un week end di prove tra le boe, con calcolo dei tempi e classifica test. Le prime significative adesioni al programma sono già arrivate alla segreteria organizzativa, che nelle date 11-12 marzo, 25-26 marzo, 8-9 aprile e 6-7 maggio garantirà sessioni test con briefing tecnico, prove tra le boe con l’assistenza di gommoni d’appoggio e giudici e debriefing finale, con lettura delle classifiche.

Al termine delle prove in acqua, in collaborazione con i Technical Partner dell’evento, saranno organizzate serate dedicate alla regolazione delle vele, alla strumentazione elettronica e al rigging, per arrivare tutti più preparati a questo importante appuntamento.

Il campo di regata dei test event e delle regate sarà lo stesso previsto per il Campionato, posizionato al largo di Punta Sdobba, ad una distanza di circa 4 miglia dal Marina Hannibal, al fine di avere una zona più libera e normalmente più ventosa.

Completano il calendario di avvicinamento al Campionato alcune interessanti regate da non mancare: dal 22 al 25 aprile a Lignano si terrà il Campionato dei Due Golfi, organizzato dallo Yacht Club Lignano, valido quale prova di selezione per il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”, il 20-21 maggio si disputerà la Coppa Città di Monfalcone e il 3-4 giugno del Trofeo Marinas, le cui classifiche assegneranno l’ORC Trophy 2017.

Tra le proposte per vivere al meglio un indimenticabile evento a Monfalcone, anchequella della Scuola Vela Tito Nordio dello YCH, che in occasione del Campionato Italiano e del Mondiale ORC, propone tre corsi di vela per i figli dei regatanti, per garantire ai ragazzi una settimana fantastica di vela, emozioni, divertimento e amicizia, presso la struttura del Marina Hannibal nel più famoso college di vela nazionale, a prezzi particolarmente vantaggiosi.

