Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”: oltre 40 imbarcazioni registrate

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MONFALCONE – Domani sabato 18 febbraio alle ore 11.00 presso l’hotel Europalace di Monfalcone, lo Yacht Club Hannibal presenterà ufficialmente il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”.

Dal 20 al 24 giugno i migliori equipaggi italiani, campioni e personaggi noti si sfideranno per la prima volta nelle acque di Monfalcone, per il massimo titolo della vela tricolore, che si disputa con il rating ORC (Offhore Racing Congress), diffuso in oltre 40 paesi in tutto il mondo.

A soli 5 giorni dall’apertura ufficiale delle iscrizioni, oltre 40 imbarcazioni hanno confermato la loro presenza all’evento organizzato dallo Yacht Club Hannibal in collaborazione con il Comune di Monfalcone, la Società Nautica Laguna e la Società Velica Oscar Cosulich, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV) e dell’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI).

Alla presentazione interverranno le massime cariche UVAI rappresentate dal neo-eletto Presidente Fabrizio Gagliardi, dal Responsabile Tecnico Riccardo Provini, dai consiglieri Francesco Sette, Claudio Terrieri, Emilia Barbieri, Francesco Siculiana e dai vertici della FIV con il Presidente Francesco Ettorre, i Consiglieri Donatello Mellina e Dodi Villani e il Presidente XIII Zona Adriano Filippi.

Non mancheranno di dare il benvenuto nella città giuliana il Sindaco della Città di Monfalcone Anna Cisint, il Presidente CONI Friuli Venezia Giulia Giorgio Brandolin, il Comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone Pasquale Di Gioia e un testimonial d’eccezione, il campione triestino Vasco Vascotto.

Tutti gli aggiornamenti e le novità sono disponibili nel sito www.campionatoitalianoaltura2017.it e nella pagina Facebook Yacht Club Hannibal.

On-line è disponibile il calendario completo delle attività di Pre-Campionato, che da marzo a maggio garantirà sessioni test nello stesso campo di regata previsto per il Campionato, con briefing tecnico, prove tra le boe con l’assistenza di gommoni d’appoggio e giudici, debriefing finale con lettura delle classifiche e serate curate dai Technical Partner dell’evento.

FOTO: A.Carloni/archivio YCH

Leggi anche: