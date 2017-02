Pallanuoto in Puglia: al via il campionato di Promozione

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BARI – Fine settimana a Roma per la Waterpolo Bari, mentre in Puglia inizia il campionato di Promozione, al quale parteciperanno anche i ‘cugini’ lucani della Basilicata Nuoto 2000. Continua infatti la collaborazione sportiva, che da diversi anni il settore pallanuoto del comitato regionale pugliese della FIN porta avanti con le regioni vicine, per garantire soprattutto ai più giovani possibilità di confronto e migliori opportunità di crescita.

SERIE A2

Giornata numero dieci per la Waterpolo Bari, in trasferta nella Capitale sabato 18 febbraio alle 16.30, pronta ad per affrontare la Roma 2007 Arvalia. Scontro salvezza in piena regola per il girone sud del campionato di serie A2, con tutte le incertezze e le difficoltà del caso, unite ad una vasca dove far punti è difficile per tutti. I romani allenati da Fabio Bevilacqua hanno un solo punto in classifica, hanno perso molte partite per una sola rete ed hanno dato filo da torcere a tutti, in ultimo al Latina sabato scorso. Sarà una guerra di nervi all’ombra dei mosaici del Foro Italico, che gli uomini allenati da Antonello Risola sono chiamati a vincere.

Archiviata la sconfitta contro la Rari Nantes Salerno è necessario per i biancorossi chiudere al meglio il girone d’andata.Arbitrano l’incontro Roma 2007 Arvalia – Waterpolo Bari i signori Centineo e Chimenti.

SERIE C

Operazione riscatto per la Sport Eventi, prima pugliese a scendere in acqua sabato 18 febbraio per la quarta giornata di serie C – girone 6. I ragazzi di Gianni De Simon saranno a Cava de Tirreni alle 13.30 e dovranno provare in un’altra vasca caldissima della Campania ad eliminare lo 0 dalla casella dei punti in classifica. Partita proibitiva (sempre e solo sulla carta) per la Mediterraneo Taranto, pronta ad accogliere con Mauro Birri in panchina la capolista Nuoto Napoli sabato alle 14.30 nell’impianto comunale di Taranto.

Match verità alla stessa ora allo Stadio del Nuoto di Bari, utile sia alla Sport Project che alla Fimco Sport, entrambe con quattro punti in classifica, per misurare le possibilità di miglioramento in questo campionato. Trasferta alle 15.00 sabato 18 febbraio alla San Vitale di Salerno per il Centrosport Brindisi, al momento unica pugliese a punteggio pieno nel girone 6 con 9 punti in classifica.

PROMOZIONE

Due gironi e 11 squadre per il campionato di Promozione edizione 2017, che celebra la sua prima giornata sabato 18 febbraio. Per il girone A si gioca alle 11.45 allo Stadio del Nuoto di Bari Airon Club-Giovinazzo e a seguire nella stessa vasca alle 13.00 è in programma Payton-Dharmha. Riposa la Master Valenzano. Il girone B invece prevede partite serali: alle 19.30 in acqua alla comunale di Potenza Basilicata Nuoto 2000-DNA Putignano e alla stessa ora alla Solaris di Pulsano derby tarantino tra Tursport e Meridiana. Chiude la prima giornata del campionato di promozione il match alla comunale di Ruvo di Puglia alle 20.30 tra Adriatika e Nuoto Castellana.

UNDER 17

Si rimescolano le carte nel campionato regionale under 17: domenica 19 febbraio allo Stadio del Nuoto di Bari sono in programma gli spareggi per rideterminare la serie A e B del torneo. Alle 14.00 in acqua Impero e Payton Bari, rispettivamente terza classificata del girone A e seconda del girone B. Alle 15.15 spazio a Airon Club, quarta classificata girone A e Tursport, prima del girone B. Chi vince gli spareggi accede nella nuova serie A, che prevede cinque concentramenti dal 5 marzo al primo maggio, per determinare la classifica finale. Chi perde gli spareggi invece disputerà la serie B insieme a Fimco, Dharmha, Meridiana e Nuoto Giovinazzo.

UNDER 13

Domenica 19 febbraio quarta giornata d’andata del campionato regionale under 13. Per la serie A sveglia prestissimo per i ragazzi di Mediterraneo e Airon Club, in acqua alle 9.30 alla comunale di Taranto. Alle 12.30 invece allo Stadio del Nuoto di Bari sfida tra la Payton 1 e l’Otré Noci mentre alle 12.45 alla Masseriola di Brindisi la Fimco Sport ospita la Waterpolo Bari. Grazie alla possibilità di allestire il doppio campo, alle 12.30 allo Stadio del Nuoto si giocherà per la serie B under 13 anche Payton 2-Meridiana. In acqua invece nel centro sportivo del Majesty di Torre a Mare alle 11.00 ci saranno i ragazzi della Flipper e di Pianeta Benessere. Alle 12.00 nell’impianto di San Vito (Taranto) la Tursport affronterà lo Sport Club.

GUG PUGLIA

Il signor Luca De Girolamo arbitrerà sabato 18 febbraio alle 16.30 il match tra Plebiscito Padova e President Bolgona, valido per la decima giornata del campionato maschile di pallanuoto di serie A2 – girone nord.Carmine Buonpensiero invece sarà impegnato nel girone 2 del campionato di serie B maschile a Osimo (ore 17.15): arbitrerà il match tra Osimo Nuoto e Cus Geas Milano.

Leggi anche: