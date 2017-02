A UN MESE DALLA COPPA CARNEVALE E CITTÀ DI VIAREGGIO

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Manca poco più di un mese all’apertura ufficiale della stagione agonistica della Vela d’Altura del Club Nautico Versilia: nel fine settimana del 18 e 19 marzo, infatti, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio, il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà la Coppa Carnevale e Città di Viareggio giunta alla sua 43ma edizione.

In accordo con la Federazione Italiana Vela e l’Unione Vela Altura Italiana, le imbarcazioni ORCi, ORC Club e Minialtura saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. Il programma di questa classica manifestazione prevede, sabato 18, dopo il briefing per gli equipaggi, le prime regate (il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 10:55) mentre domenica la partenza della prima prova è prevista alle ore 10. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi.

La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna divisione e classe e i primi di ogni raggruppamento, si svolgerà nelle sale del Club Nautico Versilia domenica alle ore 18. Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale e Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio.Il bando di regata è scaricabile dal sito http://www.cnv-viareggio.it/prossime-regate.php, mentre la pre-iscrizione potrà essere effettuata anche dal sito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdBl-YIIUCUoIvZp8Ea-GomnZpIwo.

Ma la vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1mo Trofeo Artiglio che ha consolidato l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio – organizzatori della Coppa Carnevale – e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman. Dall’unione delle due regate storiche, infatti, è stato creato il 1mo Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale e Città di Viareggio (18–19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8–11 giugno La Spezia).

Saranno premiati i primi classificati ORC, ORC Gran Crociera a classifiche riunite e barche d’epoca storiche. La classifica finale sarà calcolata con il punteggio minimo: in caso di parità varrà il miglior punteggio della manifestazione con più prove e a parità di numero di prove prevale il punteggio nell’ultima manifestazione.

Leggi anche: