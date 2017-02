EFG BANK MONACO VINCE ANCHE LA TERZA TAPPA DELL’EFG SAILING ARABIA-THE TOUR

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ABU DHABI – EGF Bank Monaco, campione in carica dell’EFG Sailing Arabia-The Tour, vince la terza tappa del tour, quella di 153 miglia nautiche da Khasab ad Abu Dhabi. Una vittoria brillante per il team monegasco, che durante la regata è stato rallentato da una rete da pesca ed è stato sorpassato da Team Al Mouj Muscat, riuscendo però a recuperare la leadership nelle prime ore della giornata, dopo aver risolto il problema. Al secondo posto ha chiuso Team Al Mouj Muscat (Oman), mentre Team Zain (Kuwait) si è piazzato al terzo posto.

Dopo 26 ore in mare l’equipaggio italiano Adelasia di Torres, composto dallo skipper Renato Azara, Caterina Nitto, Duccio Colombi, Enrico Zennaro, Evero Nicolini, Alessandro Santangelo e Maurizio Loberto, ha concluso la tappa in sesta posizione a pochi minuti di distacco da Team Renaissance e Bienne Voile, rispettivamente quarto e quinto classificato. “Speravamo in un piazzamento migliore”, ha commentato Caterina Nitto. “E’ stata una tappa impegnativa e molto divertente.

Durante la notte abbiamo avuto qualche problema, ma alle prime luci dell’alba ci siamo ritrovati in una buona posizione. Abbiamo navigato per tutto il percorso molto vicino ad altri team. Stiamo sicuramente migliorando e imparando a gestire al meglio la barca. Adesso non vediamo l’ora di riposarci un po’ ad Abu Dhabi prima di ripartire per la quarta tappa”.

La quarta e penultima tappa di 160 miglia fino a Doha, in Qatar, è in programma per oggi. Una volta a Doha gli equipaggi si sfideranno anche tra le boe e avranno la possibilità di guadagnare punti utili per la classifica generale, prima della tappa finale verso Dubai che partirà il 26 febbraio. E’ possibile seguire in diretta l’andamento della regata e la posizione del team italiano Adelasia di Torres attraverso il tracker sul sito: http://sailingarabiathetour.com/live/

