Pallanuoto in Puglia, tempo di prime certezze

BARI – Nell’ultimo fine settimana di febbraio si chiude il girone d’andata del campionato di serie A2, mentre in serie C la quinta giornata del girone 6 propone partite pesanti, in gradi di determinare i prossimi passi delle formazioni pugliesi. Intanto la rappresentativa dei nati 2003 e seguenti sarà a Chieti per il Trofeo delle Regioni.

SERIE A2

A scommetterci due mesi fa, quando quest’avventura in biancorosso è iniziata nel segno della serie A, avrebbe fruttato bei soldi. La Waterpolo Bari arriva al giro di boa dell’undicesima giornata del girone sud con 17 punti, un quarto posto in classifica in coabitazione con il Latina e l’obiettivo di migliorare giornata dopo giornata prestazioni e resa. Sabato 25 febbraio per l’ultima di andata arriva allo Stadio del Nuoto di Bari alle 15.00 un malconcio 7 Scogli, formazione siracusana ultima con un solo punto in classifica.

Sulla carta sembrerebbe tutto facile per Daniele Di Pasquale e i suoi compagni: il tecnico Antonello Risola non è tipo da accontentarsi, ed ai suoi uomini chiederà ordine in campo e una partita senza sbavature. D’obbligo vittoria e tre punti.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – CC 7 Scogli i signori Cataldi e Luciani.

SERIE C

Quinta d’andata per il girone 6 del campionato di serie C: ad aprire la giornata sarà la Sport Project allo Stadio del Nuoto di Bari alle 11.45 sabato 25 febbraio. Dovrà vedersela con l’Oasi Salerno: l’obiettivoo è agganciarla e superarla in classifica. A seguire alle 13.00 nello stesso impianto il Centrosport Brindisi, capolista a punteggio pieno, affronterà il Cavasports. Scontro diretto in chiave salvezza in salsa autenticamente pugliese invece a Taranto, dove alle 14.30 di sabato 25 febbraio la Mediterraneo Taranto ospita la Sport Eventi. Trasferta a Santa Maria Capua Vetere per la Fimco Sport del rientrante Francesco Carbonara: in acqua alle 16.00.

PROMOZIONE

Seconda giornata di campionato e match in notturna per il girone A di questo campionato a carattere regionale: sabato 25 febbraio alle 20.45 allo Stadio del Nuoto di Bari in acqua Airon Club e Payton Bari. Riposa il Nuoto Giovinazzo. Per il girone B invece alle 14.45 si gioca a Putignano il match tra Nadir e Nuoto Castellana. Alla Solaris di Pulsano in provincia di Taranto alle 19.30 la Tursport ospita la Basilicata Nuoto 2000 e chiude la giornata di sabato 25 febbraio alle 20.15 l’incontro tra Meridiana e Adriatika: si gioca nell’impianto tarantino dei padroni di casa.

UNDER 17

Terza giornata del campionato under 17 A per i ragazzi della Waterpolo Bari, impegnati in trasferta a Roma contro la Vis Nova: in acqua alle 16.00 al Foro Italico domenica 26 febbraio. I ragazzi guidati da Roberto Bucci hanno un altro impegno di rilievo contro una formazione romana, dopo aver perso in casa per 7-11 contro la Roma Nuoto due settimane fa.

TROFEO DELLE REGIONI

Trasferta a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti per la rappresentativa dei ragazzi classe 2003 e seguenti, impegnati domenica 26 febbraio per il primo turno del Trofeo delle Regioni. La manifestazione, programmata per il 7 gennaio scorso, venne rinviata a causa delle precipitazioni nevose che bloccarono le vie d’accesso nelle regioni adriatiche del Mezzogiorno. L’allegra truppa pugliese guidata dai tecnici Giancarlo Cito e Renato Semeraro dovrà vedersela alle 11.30 con i padroni di casa dell’Abruzzo e alle 17.00 con la rappresentativa campana.

HABA WABA

Prima giornata domenica 26 febbraio per il divertentissimo circuito regionale dell’Haba Waba, la pallanuoto dedicata ai piccolissimi. Nell’impianto della Sport Club al quartiere san Paolo di Bari si sfideranno dodici formazioni in rappresentanza di dieci società pugliesi. In acqua ragazzi under 11: si inizia alle 15.30. Un lungo pomeriggio di pallanuoto in formato baby, assolutamente da non perdere. Il dettaglio degli incontri qui.

GUG PUGLIA

Per l’incontro tra Waterpolo Bari – 7 Scogli valido per l’undicesima giornata del campionato maschile di serie A2, la signora Patrizia Zappatore, presidente del GUG Puglia, sarà commissario speciale. Carmine Buonpensiero è stato designato per il match di serie B – girone 4 in programma sabato 25 febbraio alle 14.00 alla Scandone di Napoli. In acqua Nuoto 2000-Rari Nantes Auditore Crotone

