CAMPIONATO INVERNALE DEL GOLFO D’ALTURA A CAPOSELE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAPOSELE – Vento di termica quasi estivo domenica scorsa nel mare di Formia e 3 intense prove su percorso a bastone per il XII Campionato Invernale d’Altura organizzato dal Circolo Nautico Caposele. Una brezza da Ovest tra i 10 e i 12 nodi ha permesso al Comitato di Regata presieduto da Antonio Cianciaruso di dare la prima partenza verso le 12 e di svolgere tre prove perfette.

Globulo Rosso Carburex di Alessandro Burzi (YC Gaeta) in queste condizioni meteo con vento steso e mare piatto non ha rivali e vince tutte e tre le prove, aggiudicandosi matematicamente il XII Campionato Invernale con una giornata di anticipo. Per il secondo posto del campionato prende il largo con tre secondi posti Alcatraz di Giannantonio Di Giuseppe (CN Caposele) che stacca in classifica Obelix di Carlo Bocchino (CN Caposele).

In Classe Diporto Nanuk di Giampiero Petriglia (CN Caposele) vince le 2 prove su Iside (YC Gaeta) di Mauro Travaglione, che riesce a vincere la terza prova tenendo ancora aperta la sfida per la vittoria finale che si giocherà nell’ultima giornata. Appuntamento il 5 marzo, quindi, per l’ultima prova che vedrà impegnati gli equipaggi nella regata costiera.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel pomeriggio del 10 marzo durante la presentazione dell’importante calendario del 2017 che vedrà il Club impegnato in regate sia d’altura che per derive: 11-12 marzo, Trofeo Optisud; 2 aprile, Zonale Laser; 7-9 aprile, Italia Cup Laser; 12-14 maggio, Formiax2-FormiaxTutti-Combinata d’Altura del Tirreno; 2-4 giugno, Campionato Nazionale Master 470, Regata Nazionale 470, Selezione Nazionale Equipe; 2-5 giugno, Regata Nazionale 420; 30 luglio, V Trofeo Peppe Capolino; 10 settembre, III Trofeo Banca Popolare del Cassinate; 30 settembre-1 ottobre, Formia Autumn Regatta; 1 e 25 novembre, 23 dicembre, III Saturday Winter Sailing Caposele; 29 ottobre, 12 e 26 novembre, 10 dicembre, XIII Campionato Invernale del Golfo.

