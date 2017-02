LA STAGIONE DI REGATE DEL DOPPIO RS FEVA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

GARGNANO – Deciso il calendario 2017 del doppio RS Feva con molti eventi nazionali ed internazionali, che offrono un momento di confronto agonistico e tecnico importante: in Italia il circuito per eccellenza è rappresentato dal Grand Prix, ossia una serie di 4 regate nazionali, affiancate dalla prima delle 5 tappe dell’RS Feva Eurocup, in programma a Gargnano la settimana di Pasqua, nonché dai Campionati Nazionali Giovanili Classi in Doppio, quest’anno previsto a Dervio.

Oltre al Grand Prix non mancano il Campionato Europeo e Mondiale nel programma stagionale: ad inizio giugno, in Svizzera, si svolgerà il Campionato continentale, mentre a fine luglio sarà di scena il Mondiale a Medemblik. Per chi inizia e ha meno possibilità di spostamento esiste anche un ricco programma Interzonale e zonale e una serie di raduni tecnici. Per partecipare alle regate è necessario avere sia la tessera FIV che quella di classe, valide per l’anno in corso.

Queste le date del Grand Prix: 1-2 aprile, Marina di Grosseto (Compagnia della vela Grosseto); 13-15 aprile, 2ndo Meeting di Pasqua, 1a Eurocup 2017, Gargnano (Circolo Vela Gargnano); 13-14 maggio, Giulianova (Circolo Nautico V. Migliori); 1-2 luglio, lago d’Iseo (Associazione Nautica Sebina); 26-17 agosto, Lido di Classe, Ravenna (Circolo Nautico del Savio); 7-10 settembre, Campionati Nazionali Giovanili Classi in Doppio, Dervio (Centro Vela Dervio).

Queste invece le regate internazionali: 13-15 aprile e 29 aprile, 2nda Eurocup, Medemblik; 27-30 maggio, terza Eurocup, Torbay (UK); 3-5 giugno, quarta Eurocup-RS Feva European Championship, Verosix-Svizzera; 12-19 giugno, America’s Cup Endeavour (Bermuda); 21-23 luglio, Mondiale RS Feva, Medemblik; 17-20 agosto, quinta Eurocup, Crown Cup, Lago Lipno (Repubblica Ceca). Novità assoluta e di grande richiamo mediatico, è l’America’s Cup Endeavour durante la 35ma America’s Cup: insieme ad equipaggi di O’Pen Bic e Hobie Wave ci saranno in regata anche quelli del doppio RS Feva, selezionati nel 2016 e provenienti da 12 Nazioni.

Per l’Italia saranno in gara Francesco Ferri (CV Sarnico) e Alvise Colledan (CN Brenzone), ma ci saranno anche Arturo Beltrando e Ubaldo Bruni, in gara per la Svizzera. Ubaldo si ritroverà alle Bermuda con il papà Francesco Bruni, impegnato nella 35ma America’s Cup al timone di Artemis.

“L’inizio dell’attività agonistica è ormai imminente. Abbiamo preparato un calendario ricco di eventi zonali e nazionali. Novità di quest’anno la possibilità di partecipare al Campionato Nazionale Doppi anche per i Cadetti”, ha dichiarato il Presidente della Classe RS Feva Michele Colledan. “Per i più agguerriti si aggiungono gli impegni del calendario internazionale: Euro Cup, Campionato Europeo e Mondiale. Quest’anno abbiamo anche un evento eccezionale: l’RS Feva è uno dei tre monotipi, assieme a O’pen Bic e Hobie Cat Wave, sui quali si disputerà a Bermuda l’America’s Cup Endeavour Junior Regatta, in coincidenza con la AC “ufficiale”.

Stiamo assistendo con soddisfazione ad una costante diffusione della classe, che si unisce ad un innalzamento del livello tecnico-agonistico, preparatorio ai più impegnativi skiff, il tutto in un ambiente vivace ed amichevole al tempo stesso. Ci aspettiamo un incremento dei partecipanti nelle prossime due stagioni. Inoltre renderemo presto pubbliche interessanti opportunità per l’acquisto di imbarcazioni nuove che sono in via di definizione grazie ai contributi della Federazione Italiana Vela da un lato e ad offerte vantaggiose da parte dell’importatore BoatTech, dall’altro”.

Leggi anche: