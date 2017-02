GRAN FINALE PER IL CAMPIONATO INVERNALE WEST LIGURIA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANREMO – Conclusione in grande stile per la 33ma edizione del West Liguria, Campionato Invernale organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Dopo le precedenti tre tappe (Trophee Grimaldi, Autunno in Regata ed Inverno in Regata) sabato 25 e domenica 26 febbraio sono state le due giornate del Festival della Vela a far calare il sipario sulle competizioni e ad assegnare le vittorie nella classifica generale e nelle diverse classi in gara.

Sabato, prima giornata di regata, un sole splendente ed un bel Levante, tra i 15 ed i 18 nodi, hanno permesso di effettuare un percorso a bastone di più di 12 miglia. Domenica, favorita dall’alta pressione, è entrato un bel Ponente intorno agli 8-10 nodi per poi arrivare a 15, permettendo di portare a casa una seconda bella prova. Al termine della prova di domenica ha avuto luogo la doppia premiazione, quella del Festival della Vela e quella più attesa, ovvero dell’intero Campionato West Liguria.

La graduatoria Overall del Festival della Vela è stata vinta da Ange Trasparent II di Valter Pizzoli (YC Monaco), seconda piazza per Seawonder di Vittorio Urbinati (YC Sanremo) e terza per Aurora di Paolo Bonomo e Roberto Bruno (YC Sanremo). Nelle altre classi i successi del fine settimana sono stati centrati, nella classe ORC A, sempre da Ange Trasparent II, davanti a Seawonder e a Aurora. Nella ORC B, primo classificato Farrfallina di Davide Noli (YC Sanremo), secondo il Pingone di Mare III di Federico Stoppani (YC Sanremo) e terzo Xsita di Trino Barnabò (YC Sanremo). Stessa classifica nella classe IRC 1 mentre in IRC 2 ha prevalso Ange Trasparent II seguito da Seawonder e da Free Spirit di Paolo Rossi (CDV Erix).

Nella Racing Club affermazione di Emotion di Franco Gaiani (YC Sanremo), su Giuba di Giovanni Gerosa (CNAM Alassio) e Goghi Go. I verdetti più attesi erano, però, quelli riguardanti la classifica finale del 33mo West Liguria. Nella Overall ORC A-B, quella che assegnava la vittoria assoluta, ha trionfato Ange Trasparent II, alle sue spalle Farrfallina e Aurora. Nella ORC A, Ange Trasparent II ha prevalso su Aurora e Seawonder, mentre nella ORC B successo di Farrfallina seguita da Il Pingone di Mare III ed Emanuela Sanremomare di Giuseppe Magliocchetti (YC Sanremo). Nella classe IRC 1 sempre in vetta l’imbarcazione di Davide Noli, Farrfallina, che ha avuto la meglio su Far Star di Giovanni Spessa (CN Mandraccio) ed Emanuela Sanremomare. In IRC 2 Vince Ange Trasparent II, secondo Seawonder e terzo Free Spirit. Nella Racing Club, dominio di Giuba davanti a Goghi Go e ad Emotion.

Per tutti gli appassionati del mare d’inverno, l’appuntamento è ora fissato dopo l’estate, al week end del 22-23 ottobre con il Trophée Grimaldi, quando scatterà la 34ma edizione del West Liguria.

Foto: Raffaele Barbera

