LA BPER BANCA CROTONE INTERNATIONAL CARNIVAL RACE VERSO L’EPILOGO

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CROTONE – Ogni condizione meteo va bene a Crotone per regalare giornate di vela indimenticabili: così è stato anche ieri, per la penultima della BPER Banca Crotone International Carnival Race 2017, con cielo sereno, vento dapprima medio sui 10-11 nodi da Nord andato via via calando nel pomeriggio. Sono state disputate tre prove per tutte le flotte, portando così il totale delle manche a 8 in tre giorni.

Un risultato notevole a conferma delle capacità della macchina organizzativa del Club Velico Crotone. Nella classifica Juniores, divisa adesso in due flotte, Gold e Silver, si profila una volata per il successo finale di questo Carnevale velico crotonese, tra il romano Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village) e il giovane maltese Richard Schultheis, che sono divisi da soli 2 punti. Terzo posto per la napoletana Gaia Falco (CVR Italia) e settimo per il primo crotonese Andrea Milano.

Tra i Cadetti, fino a 13 anni, la classifica è invariata, il leader è sempre Tommaso De Fontes (NIC Catania), che precede il giovane del CV Crotone Alessandro Cortese. Terzo Alex Demurtas (Fraglia Vela Riva del Garda). Prima femminile, al quinto posto, è Maria Vittoria Arseni del CV Roma.Oggi per la giornata finale partenza delle regate dalle ore 10, a Crotone le previsioni meteo indicano vento da Sud-Ovest da 15 a 20 nodi, condizioni nuovamente impegnative per il gran finale della BPER Carnival Race.

E mentre in mare il programma avanza e i giochi stanno per chiudersi, a terra la BPER Banca Carnival Week alterna spettacoli straordinari a eventi ‘impegnati’, coinvolge sempre più in profondità la ‘città della vela’ e sorprende l’Italia. E’ arrivato a Crotone, insieme ad Antonio Ballarin, Presidente della federazione delle associazioni degli esuli fiumani, istriani e dalmati, il noto artista Simone Cristicchi per recitare in teatro “L’esodo” ma anche per conversare con i ragazzi domani mattina e per cantare i suoi pezzi più famosi impugnando la chitarra.

Ma con Cristicchi è atterrato in Calabria anche il gotha della vela italiana: Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, Norberto Foletti, Segretario nazionale dell’Associazione italiana classe Optimist e l’allenatore della nazionale Under 15 Marcello Meringolo.

Insieme al Club Velico Crotone, CONI, Federazione Italiana Vela e Associazione italiana classe Optimist, l’evento può contare sul Comune di Crotone, protagonista della Carnival Week insieme al title sponsor BPER Banca, e Regione Calabria, Camera di Commercio, Autorità Portuale di Gioia Tauro, Diocesi di Crotone e Santa Severina, Azienda Sanitaria Provinciale. Il Prefetto Vincenzo De Vivo e il questore in persona coordinano le riunioni sulla sicurezza con i Carabinieri, e Capitaneria e Guardia di Finanza danno ogni garanzia a mare.

