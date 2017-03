La 43° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio si presenta

VIAREGGIO – Sabato 11 marzo alle ore 10.30, presso le sale del Club Nautico Versilia (Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio), alla presenza dei rappresentanti dei Circoli Organizzatori, delle Autorità civili e militari, degli organi di stampa e di alcuni regatanti, verrà presentata ufficialmente la 43° edizione della Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio.

Il prestigioso appuntamento riservato alla Vela d’Altura, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana, si svolgerà nel fine settimana del 18 e 19 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club e Minialtura saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi, prenderanno il via le prime prove che proseguiranno nella giornata seguente. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento, si svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico Versilia.

Dal 16 al 20 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Vera novità di questa edizione 2017 è l’istituzione del 1° Trofeo Artiglio che ha consolidato l’accordo tra il Club Nautico Versilia e la Lega Navale di Viareggio con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che, insieme al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, organizzano il Trofeo Mariperman.

Dall’unione delle due regate storiche, è nato il 1° Trofeo Artiglio: il vincitore del Trofeo sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia).Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso della conferenza stampa di sabato 11 marzo alle ore 10.30.

