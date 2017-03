DOMANI LA PRESENTAZIONE DEI “CAMPIONATI MONDIALI PER CLUB DI DRAGON BOAT VENEZIA 2017”

Altro, News, Sport

VENEZIA – Dal 3 all’8 settembre Venezia tornerà ad essere la capitale mondiale del dragon boat. La città d’acqua per eccellenza, infatti, ospiterà l’edizione 2017 dei “Campionati Mondiali per Club di Dragon Boat”, evento che farà registrare una grande partecipazione internazionale e i cui dettagli verranno illustrati venerdì 3 marzo (ore 18) nell’auditorium della Città Metropolitana di Venezia a Mestre (in via Forte Marghera 191).

La presentazione del “2017 ICF Dragon Boat Club Crew World Championships” avverrà in occasione della Premiazione dei Campioni Veneti 2016 di canoa, nell’ambito della Settimana dello Sport Veneto.

