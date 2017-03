EFG SAILING ARABIA-THE TOUR: ACUTO DI ADELASIA DI TORRES

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

DUBAI – Si è conclusa domenica sera la quinta e ultima tappa dell’EFG Sailing Arabia-The Tour, quella da Doha a Dubai, con uno dei finali più combattuti mai visti nella storia della manifestazione; dopo 34 ore di regata, e numerosi cambi di posizione, Team Al Mouj è stato il primo a tagliare la linea di arrivo a Dubai appena un secondo davanti a EFG Bank Monaco.

A completare il podio è stato il team italiano Adelasia di Torres, composto da Renato Azara, Caterina Nitto, Duccio Colombi, Enrico Zennaro, Evero Nicolini, Alessandro Santangelo e Maurizio Loberto. “Siamo cresciuti tappa dopo tappa e questo risultato ne è la prova”, ha commentato lo skipper italiano Renato Azara. “Siamo molto felici perchè non è stato facile, tutti i team sono molto forti, ma chiudere l’ultima tappa sul podio è il risultato che stavamo cercando”.

La classifica generale vede ora Team Al Mouj in seconda posizione a soli due punti di distacco dai campioni in carica di EFG Bank Monaco.Le regate tra le boe, in programma a Dubai, metteranno a disposizione altri tre punti che saranno decisivi per stabilire se sarà EFG Bank Monaco o Team Al Mouj ad alzare il trofeo dell’EFG Sailing Arabia-The Tour 2017.

