Jam di Luigi Gozzo vince il Campionato Invernale J24 sul Lago di Garda

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BRENZONE – Articolato su due week end di regate, si è concluso con successo nello specchio acqueo antistante Castelletto di Brenzone, il Campionato Invernale della Flotta J24. Ben quindici gli equipaggi scesi in acqua: oltre alla Flotta J24 benacense, infatti, all’Invernale perfettamente organizzato dal Circolo Nautico Brenzone, hanno partecipato anche Ita 476 Dejavu e Ita 352 Elsa in rappresentanza della Flotta J24 del Lario. Otto le prove portate a termine complessivamente.

La vittoria, anche se di misura, è andata a Ita 334 Jam armato dal padrone di casa Luigi Gozzo che grazie a tre vittorie di giornata e a parziali regolari si è laureato campione d’inverno (11 punti; 3,1,1,6,2,3,1,5). Ad un solo punto di distanza Ita 476 Dejavu, protagonista di quattro vittorie (CV Tivano 12 punti; 1,6,7,2,1,1,8,1). Terzo posto per Ita 371 J-Oc armato e timonato dal Capo Flotta del Garda, Fabio Apollonio (S.Triestina V. 18 punti; 2,4,2,1,6,7,3,10). Seguono Ita 489 Valhalla di Fabio De Rossi (CN Brenzone, 20 punti) e, ex aequo, (25 punti) Ita 432 Kaster di Giuliano Cattarozzi (AV Trentina) e Ita 352 Elsa del Capo Flotta del Lario, Mauro Benfatto (CV Tivano).

“Sono state belle regate, ben organizzate dal CN Brenzone e ben dirette dalla Giuria che ha preso decisioni consapevoli su quando interrompere o non far partire le regate. – ha commentato il Capo Flotta Apollonio – Abbiamo trovato generalmente condizioni di vento sui 5 nodi: solo due prove (la quinta e la sesta) sono state caratterizzate da vento sui 12 nodi.

Predominio sul campo di Jam di Gozzo che, finalmente, pare abbia raggiunto la completa maturità: manovre pulite e niente ingaggi alla cieca. Buon secondo Dejavu di Spreafico che ha saputo contrastare il vincitore che lo ha distaccato in fine di un solo punto. Ottima la premiazione con premi uguali per tutti. Archiviato il Campionato Invernale, la Flotta J24 del Garda scenderà nuovamente in acqua per il Trofeo Autopergine che sarà organizzato come sempre dall’Associazione Velica Trentina (www.velicatrentina.it) nelle incantevoli acque del Lago di Caldonazzo (in Località Valcanover) nei week end del 25-26 marzo e 8-9 aprile. L’invito è aperto a tutti gli equipaggi delle Flotte J24.”

