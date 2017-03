Pallanuoto in Puglia: inizia il marzo pazzo

BARI – Allo Stadio del Nuoto di Bari prima del girone di ritorno per la Waterpolo Bari. Tutto esaurito sabato 4 e domenica 5 marzo nelle vasche di Puglia.

SERIE A2

Appuntamento sabato 4 marzo in via eccezionale alle 16.00 allo Stadio del Nuoto di Bari per la prima giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 – girone sud, la Waterpolo Bari è pronta ad affrontare la Telimar Palermo. In Sicilia fu un 4-8 fenomenale per gli uomini di Antonello Risola, che dalla prima giornata chiarirono l’intenzione di voler essere matricola protagonista e non semplice comparsa in A2.

I venti punti e il quinto posto in classifica, alle spalle delle formazioni costruite per il salto in serie A1, raccontano di un’impresa che ha ancora undici pagine da scrivere: mancano una manciata di punti alla salvezza matematica e già sabato vincere contro i palermitani sarà un’impresa non semplice. Calma e gesso, le grandi storie si costruiscono in acqua, bracciata dopo rete.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – Telimar Palermo la signora Nicolosi e il signor Scappini.

SERIE C

In acqua sabato 4 marzo allo Stadio del Nuoto di Bari alle 12.45 la capolista a punteggio pieno Centrosport Brindisi dovrà vedersela con la Mediterraneo Taranto mentre la Sport Project dopo lo stop casalingo di sabato scorso andrà in trasferta a Cava de Tirreni: i ragazzi guidati dal duo Borace-Vettone sono chiamati a far punti in trasferta per riavvicinarsi al terzetto in testa alla classifica del girone 6 della serie C. In acqua alle 13.30. Questa sesta giornata vedrà in trasferta alle 13.45 anche l’altra barese di serie C, la Sport Eventi: impegno davvero proibitivo a Casoria contro la capolista Nuoto Napoli. In acqua alla Meridiana di Taranto la Fimco Sport alle 15.30 affronterà il Circolo Villani.

PROMOZIONE

Terza giornata per il campionato regionale di Promozione: in acqua per il girone A allo Stadio del Nuoto di Bari sabato 4 marzo ci saranno due incontri. Alle 11.30 Airon Club-Master Valenzano mentre alle 14.00 Payton-Giovinazzo. Riposa il Dharmha Casamassima. Per il girone B invece alle 14.00 a Castellana i padroni di casa se la vedranno con la Tursport mentre in serata a Potenza alle 19.30 la Basilicata Nuoto 2000 ospita la Meridiana. Chiude la giornata il match alle 20.30 a Ruvo tra Adriatika e DNA Putignano.

UNDER 17

Domenica 5 marzo per il campionato interregionale under 17 B prende il via la seconda fase. La nuova serie A prevede cinque concentramenti, al termine dei quali le prime quattro in classifica si sfideranno nella final four in programma domenica 7 maggio allo Stadio del Nuoto di Bari. Due incontri quindi in un’unica giornata per le sei partecipanti alla serie A, cioè Crotone, Cosenza, Mediterraneo, Airon Club, Amici Nuoto e Payton. Primo appuntamento alla comunale di Cosenza domenica 5 marzo, nel dettaglio gli orari delle partite.

La serie B del campionato under 17 invece consentirà di determinare la classifica finale: si sfidano per la prima giornata domenica 5 marzo alle 12.15 Meridiana Taranto-Impero Fasano e alle 17.15 a San Paolo di Bari Dharmha Casamassima-Nuoto Giovinazzo.

UNDER 13

Quinta giornata d’andata per il campionato regionale under 15: per la serie A allo Stadio del Nuoto di Bari alle 9.15 in acqua Payton 1 e Airon Club mentre alle 10.30 la Waterpolo sfiderà la Mediterraneo Taranto. A Noci invece alle 11.00 in acqua l’Otré contro la Fimco Sport. Per la serie B del campionato invece alle 10.00 ad Altamura in scenza Pianeta Benessere-Tursport. Alle 11.00 si gioca a Taranto il match Meridiana-Flipper e la giornata si conclude alle 16.00 nell’impianto di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari tra Sport Club e Payton 2.

GUG PUGLIA

Il signor Luca De Girolamo arbitrerà venerdì 3 marzo alle 19.30 al Foro Italico il match valido per il girone sud del campionato maschile di serie A2 tra Roma Nuoto e Civitavecchia. Per la serie B – girone 2, sabato 4 marzo Angelo Anaclerio arbiterà l’incontro tra Osimo Nuoto e Sea Sub Modena alle 17.45 alla piscina del Passetto ad Ancona. Per il match di serie A2 Waterpolo Bari-Telimar Palermo, il presidente del GUG Puglia Patrizia Zappatore sarà commissario speciale.

