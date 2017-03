Yacht Club Cala de’ Medici riparte con un calendario ricco di regate

ISOLA D’ELBA – Il calendario velico dello Yacht Club Cala de’ Medici per il 2017 è denso di appuntamenti adatti a tutti i velisti che vogliano cimentarsi con regate che abbinano allo sport (il calendario è, infatti, inserito a sistema FIV, Federazione Italiana Vela, e tutte le regate, tranne una, si svolgeranno sotto l’egida della Federazione e saranno seguite da giudici federali FIV) momenti goliardici e conviviali, di ritrovo e condivisione.

Il 12 febbraio si è aperto il Campionato Primaverile 2017. Queste le date delle prossime giornate giornate: 19 marzo e 2 aprile. Nel mese di maggio, altri due appuntamenti con regate molto interessanti. La prima di queste è l’Etrusca’s Cup (5 e 6 maggio), 90 miglia con partenza e ritorno a Cala de’ Medici, un’emozionante esperienza di navigazione in notturna lungo la Costa degli Etrsuchi e fra le isole dell’Arcipelago Toscano. I regatanti partiranno, infatti, al tramonto, per fare rotta verso Populonia, passando dall’Isola di Capraia per risalire poi fino a Castiglioncello.La seconda novità del calendario regate 2017 dello YCCM è la Cacciucco’s Cup (28 maggio), con partenza sempre dal Porto turistico di Rosignano, rotta fino a Livorno e pranzo a base di cacciucco.

Il 23-24 e 25 giugno si terrà l’annuale giro dell’Isola d’Elba, l’Elbable, regata in cui i partecipanti possono decidere se fare il giro dell’isola in senso orario o antiorario (da qui il nome palindromo), mentre il 23 e 24 settembre da non perdere l’ormai famosa Rotta del Vino e dell’Olio, in cui rinomati Chef abbinati ad altrettanto rinomate cantine e oli, si sfidano cucinando a bordo delle imbarcazioni mentre queste regatano.

La stagione autunnale si aprirà, infine, l’8 ottobre, con la prima giornata del Campionato Autunnale 2017. Il 28 e 29 ottobre si terrà, invece, la Totano’s Cup, regata fino in Capraia, che quest’anno sarà sponsorizzata e abbinata alla Rotta dei Profumi, tradizionale competizione velica sponsorizzata dall’Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella di Firenze.Queste, infine, le altre giornate del Campionato Autunnale: 12 novembre, 26 novembre e 16 dicembre, data conclusiva dell’anno velico dello YC, in cui si terrà anche la consueta cena di Natale dei Soci YCCM.

