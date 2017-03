Alle Cantine di Cà Corniani presentato il 2017 del Circolo Nautico Santa Margherita

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAORLE – Con la tradizionale Cena Sociale, tenutasi sabato 4 marzo nella splendida cornice delle Cantine di Cà Corniani, il Circolo Nautico Santa Margherita dà l’avvio alla stagione 2017.

Alla presenza di soci, amici e delle autorità cittadine, il Presidente del Circolo Nautico Porto Santa Margherita, Gian Alberto Marcorin, ha così salutato l’assembela “Ci aspetta un anno nel quale le regate lunghe saranno ancora una volta le protagoniste, ma anche un rinnovato impegno nel settore giovanile, con l’apertura del progetto Vela a Scuola ad Isituti di Pordenone, Treviso e San Stino di Livenza, oltre all’Isituto Comprensivo Palladio di Caorle, con il quale collaboriamo da ormai ventidue anni”.

Tra le novità segnalate, grande interesse per i corsi di Sup e per il progetto pilota di orienteering nautico, organizzato in collaborazione con Andrea Boscolo, che vedrà alcuni allievi della terza liceo dell’Istituto Vendramini di Pordenone impegnati su imbarcazioni d’altura il 14 e 15 maggio.

Nel corso della serata, sono stati consegnati dal Presidente Marcorin alcuni riconoscimenti ai soci Davide Amore, per l’impegno profuso nella crescita della Scuola Vela, Renzo e Roberto Zaina per gli ottimi risultati ai Campionati Italiani e Mondiali Master 470 e Massimiliano Cecotto, per i vent’anni di associazione al CNSM.

Alla serata sono intervenuti anche gli “Ambasciatori della 500×2” Dario Malgarise, Silvio Sambo e Berti Bruss, che hanno confermato il loro impegno nella promozione delle regate d’altura.

Forti delle loro numerose partecipazioni a La Duecento, La Cinquecento e alle maggiori regate offshore del Mediterraneo, Dario Malgarise e Silvio Sambo presenteranno a Fano, giovedì 9 marzo alle ore 21.00 presso lo Yacht Club Marina dei Cesari una serata dedicata alla “Preparazione di una regata d’altura”.

Sabato 18 marzo alle ore 10.30 invece, Berti Bruss e Dario Malgarise saranno al Marina di Isola in Slovenia, per una presentazione bilingue sullo stesso tema, organizzata con la collaborazionedella Federazione Vela Slovena.

Il calendario offshore si aprirà l’8 e 9 aprile con La Ottanta, regata costiera sulla rotta Caorle-Grado-Pirano, cui seguiranno le classicissime La Duecento Trofeo Paulaner dal 5 al 7 maggio, La Cinquecento Trofeo Phoenix dal 28 maggio al 3 giugno, per concludere la terza edizione del Trofeo Caorle X2 XTutti con la regata costiera su percorso Caorle-Lignano–Grado La Cinquanta il 21-22 ottobre.

Per gli appassionati derivisti il primo appuntamento sarà invece con la Prosecco’s Cup Trofeo Soligo Spumanti e Modulo Tecnica, l’1 e 2 luglio.

I bandi di regata 2017 sono disponibili nel sito www.cnsm.org. Per essere sempre aggiornati sulle novità CNSM c’è anche la pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO: Andrea Carloni

Leggi anche: