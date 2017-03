VELA/ELBA: PARTE LA STAGIONE PER LA SQUADRA AGONISTICA CVMM

MARCIANA MARINA – Primo appuntamento agonistico stagionale per i giovani velisti portacolori del Circolo della Vela Marciana Marina: gli equipaggi della classe 29er saranno impegnati nel prossimo fine settimana -11-12 marzo 2017 – nella 1a Regata Nazionale in programma al Porto Turistico di Roma.

In gara sul campo di regata di Ostia, nella manifestazione organizzata dal Nauticlub Castelfusano, tre atleti marinesi al debutto agonistico nell’acrobatica classe 29er: saranno in mare l’equipaggio Antonio Salvatorelli-Dennis Peria che nella scorsa stagione 2016, per raggiunti limiti di età, hanno concluso con successo la loro esperienza con la classe L’Equipe ed Edoardo Gargano che, con il ruolo di timoniere, sarà in equipaggio con un velista follonichese, Elia Pancotto. Questi ultimi utilizzeranno un’imbarcazione messa a disposizione dalla Federazione Italiana Vela.Il programma prevede lo svolgimento di 8 prove.

Gli equipaggi della classe 420 Scomposti da Samuel Spada-Lorenzo Marzocchini e i fratelli Giulia e Paolo Arnaldi riprenderanno l’attività agonistica la settimana seguente nei giorni 17/19 marzo 2017 a Malcesine sul lago di Garda (1a Regata Nazionale) mentre i team della classe L’Equipe Alice Palmieri-Eva Paolini, Zion Mazzei-Riccardo Coppo, categoria Under 12; Alessio Caldarera-Matteo Peria, Edoardo Gargano-Bianca Pettorano (CVE), Giulia Costanzo-Federico Arnaldi, Niccolò Palmieri-Marco Turchi, categoria Evo, inizieranno la stagione agonistica all’inizio di aprile a Loano, Liguria (1a Regata Nazionale).

