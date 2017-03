Volvo Ocean Race: confermato il quarto team partecipante, il nome svelato a breve

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ALICANTE – E’ ormai ufficiale: un nuovo team andrà ad aggiungersi ai tre già confermati e il velo sul nome cadrà nel corso del mese di marzo.

Con oltre sette mesi alla partenza della Volvo Ocean Race 2017/18, fissata per il 22 ottobre prossimo, il nuovo equipaggio andrà ad affiancare Team AkzoNobel, Dongfeng Race Team e MAPFRE.

Il CEO della regata, Mark Turner si è detto: “Felice di confermare un’ulteriore campagna per la prossima edizione.”

I velisti partecipanti lasceranno il porto spagnolo di Alicante per un viaggio che li porterà a coprire oltre 45.000 miglia intorno al pianeta e che toccherà Lisbona, Città del Capo, Melbourne, Hong Kong, Canton, Auckland, Itajaì, Newport, Cardiff e Goteborg prima del gran finale dell’Aja alla fine di giugno 2018.

Mentre gli scafi numero 7 e 8 sono in lavorazione per le operazioni di re-fit presso il Boatyard di Lisbona, che si concluderanno intorno a maggio/giugno, la flotta completa dovrebbe essere resa nota prima dell’estate.

La stretta monotipia delle barca ha ridotto drasticamente la necessità da parte dei team di partire con il progetto in grande anticipo, come succedeva in passato. E non esistono ragioni per cui una campagna che prenda il via questa estate non possa andare a conquistare la vittoria.

