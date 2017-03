AZZURRA VINCE LA MIAMI ROYAL CUP, SECONDO EVENTO DELLA 52 SUPER SERIES

MIAMI – Azzurra ha vinto la Miami Royal Cup, secondo evento della 52 Super Series portandosi in testa al campionato. Prossima tappa in Toscana, per il Rolex TP52 World Championship, valido come terzo evento del circuito.

La barca dello Yacht Club Costa Smeralda ha vinto con una regata d’anticipo la seconda tappa della 52 Super Series, il circuito velico professionistico di più alto livello. Azzurra è uscita dal porto forte di una leadership assoluta dimostrata nel corso dell’intera settimana velica. Poiché nulla deve essere dato per scontato, la certezza matematica della vittoria è arrivata per Azzurra solo dopo la conclusione della prima regata della giornata, nella quale ha guidato la flotta dalla partenza fino a metà della prima poppa, terminando poi al terzo posto. A quel punto, anche se avesse concluso in coda alla flotta avrebbe comunque vinto l’evento.

La seconda e ultima prova, partita con una brezza da NE di 13 nodi, più intensa rispetto alla prima, ha visto Azzurra vincere ancora la partenza e controllare la flotta, salvo poi cedere qualche posizione nel corso dei lati di poppa, concludendo quarta. Certamente una doppietta sarebbe stata una soddisfazione ancora maggiore, soprattutto perché nella 52 Super Series valgono i risultati di ogni singola prova svolta. Ma giunti in banchina è stato tempo di festeggiare un ritrovato stato di forma, soprattutto in termini di prestazioni della barca, frutto di un immenso lavoro di sviluppo e messa a punto delle vele e di tanti piccoli dettagli.

Azzurra vince così la Royal Cup, un prestigioso trofeo challenge per le barche d’altura che fu messo in palio dal re di Norvegia. Secondo posto sul podio finale per Platoon, ormai a tutti gli effetti un top team, terzo Provezza, sempre più regolare. Ai piedi del podio Quantum, che nonostante due prove vinte ha pagato alcuni piazzamenti nelle retrovie. Come già si era visto a Key West, nella 52 Super Series la musica è cambiata e sono ormai molti i team con serie ambizioni di alta classifica.

Azzurra si presenterà alla prossima tappa della 52 Super Series al comando della classifica generale con 7 punti di vantaggio sul secondo, Platoon, e 11 sul terzo, Quantum. Il gruppo di testa vede agganciato anche Provezza, mentre gli altri team iniziano a mostrare distacchi più marcati. In questi due mesi nei quali le barche attraverseranno l’Atlantico su una nave, tutti i team lavoreranno a terra con l’analisi dei dati registrati in regata e certamente studieranno nuovi profili di vele e nuove regolazioni alla continua ricerca di un miglioramento.

Riccardo Bonadeo, Commodoro dello YCCS: “Non ho potuto presenziare di persona a questa meravigliosa vittoria perché impegnato presso la nostra sede di Virgin Gorda, con la Loro Piana Superyacht Regatta. Ma ho seguito con passione l’evolversi della regata e mi unisco ai festeggiamenti, ringraziando tutti per l’impegno profuso. Questa vittoria è frutto di una mentalità sportiva vincente che caratterizza da sempre i nostri velisti impegnati a bordo e i nostri soci armatori di Azzurra, i Roemmers. Sappiamo bene come lo sport sia fatto di momenti di grande fatica che rendono poi il sapore della vittoria così piacevole, grazie a tutti!”

Vasco Vascotto, tattico: “Era da un anno e mezzo che non eravamo in testa al circuito, dobbiamo continuare così! Sono davvero felice, è una bella sensazione aver saputo colmare il gap prestazionale di Key West. Qui abbiamo navigato bene, veloci e regolari, vincendo con una prova d’anticipo. I ragazzi hanno lavorato bene in ogni settore, sappiamo che ci sono ancora margini di miglioramento e questo ci è di stimolo a non dormire sugli allori. Anzi, io che ho la tendenza a guardare sempre le imperfezioni, mi dispiaccio un poco perché oggi abbiamo fatto due ottime partenze e avremmo potuto concludere con una doppietta, ma siamo comunque la seconda barca del giorno. Davvero una bella giornata e una bella vittoria per Azzurra!”

Alberto Roemmers, armatore e timoniere: “I primi giorni abbiamo avuto dei risultati incredibili e alla fine è arrivata una vittoria che apprezziamo particolarmente, frutto di tanto duro lavoro dopo Key West, dove ci era mancata la velocità anche se eravamo andati discretamente lo stesso. Qui siamo riusciti a essere competitivi di bolina, ora dobbiamo migliorare qualcosa poppa. E’ stato un grande lavoro di squadra e sono molto orgoglioso di sentirmi parte di questo equipaggio.”

L’appuntamento con Azzurra e con la 52 Super Series è dal 16 al 20 maggio con il Rolex TP52 World Championship di Scarlino, in provincia di Grosseto.

52 SUPER SERIES Miami Royal Cup, classifica finale dopo 9 prove

1. Azzurra (Alberto/Pablo Roemmers, ITA/ARG), (2,2,1,1,2,1,8,3,4) 24pts

2. Platoon (Harm Müller-Spreer GER,), (3,1,8,2,7,3,4,1,3) 32 p.

3. Provezza (Ergin Imre, TUR) (5,3,3,4,4,5,3,4,8) 39 p.

4. Quantum Racing (Doug DeVos, USA), (1,4,6,7,1,9,5,2,7) 42 p.

5. Sled (Takashi Okura, USA), (6, DSQ12,5,9,3,6,1,5,5) 52 p.

6. Rán Racing (Niklas Zennström, SWE), (4,8,4,3,10,8,10,6,1) 54 p.

7. Gladiator (Tony Langley, GBR) (7, RDG6,2, RDG6,2, RDG6,2,6,7,2,9,7,6) 55,6 p.

8. Bronenosec (Vladimir Liubomirov, RUS), (10,5,2,6,8,2,7,10,10,9) 59 p.

9. Alegre (Andrés Soriano GBR/USA) (8,6,7,5,9,10,9,7,2) 63 p.

10. Sorcha (Peter Harrison, GBR) (9,7,9,8,5,4,6,8,10) 66 p

11. Paprec (Jean-Luc Petithuguenin, FRA) (DNC12, DNC12, DNC12, DNC12, DNC12, DNC12, DNC12, DNC12, DNC12, DNC12) 108 p

