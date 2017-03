ISSATE LE VELE PER LA LORO PIANA CARIBBEAN SUPERYACHT REGATTA & RENDEZVOUS

VIRGIN GORDA – Ha preso il via oggi la settima edizione della Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta & Rendezvous con una flotta di 17 barche a vela pronte a darsi battaglia nelle acque caraibiche delle Isole Vergini Britanniche. La manifestazione organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda e Boat International Media, ha come title sponsor Loro Piana.

L’imponente flotta partecipante all’evento rappresenta un’ampia gamma di superyacht, dal classico 42 metri Rebecca disegnato da German Frers fino all’ultramoderno Swan 115 Shamanna, varato nel 2016. Con i suoi 60 metri Perseus 3, progettato da Ron Holland e costruito da Perini Navi, è il più grande yacht in gara mentre è Wild Horses, 23 metri, l’imbarcazione più piccola.

Partecipano alla competizione anche i vincitori delle ultime tre edizioni: il 34 metri Nilaya – disegnato da Reichel/Pugh e costruito da Baltic Yachts, sul podio nel 2014 e 2016 – e P2 disegnato da Philippe Briand e costruito dal cantiere Perini Navi, vittorioso nel 2015.

“Siamo contenti di essere ritornati allo Yacht Club Costa Smeralda a Virgin Gorda perché le regate sono le migliori della zona caraibica” dichiara Bouwe Bekking, tattico di Nilaya. “L’equipaggio regata insieme ormai da circa otto anni e questo è quello che fa la differenza a bordo.”

Gli intensi alisei da nord-est dei giorni scorsi hanno impedito agli equipaggi di esercitarsi. Ma ieri, con 15 nodi di brezza, tutti gli equipaggi sono potuti uscire in mare per testare le condizioni in vista della prima gara di oggi, 11 marzo.

“Penso che sarà una regata fantastica” aggiunge Bekking. “Domenica il vento sarà un po’ più forte e calerà leggermente lunedì, ma le condizioni dovrebbero essere ideali per tutti.”

Il Comitato di Regata assegnerà ogni giorno uno dei 30 percorsi a disposizione tra le 14 e le 30 miglia nautiche. Le competizioni continueranno fino a lunedì, 13 marzo, giornata in cui si chiuderanno i giochi.

Il vincitore in ognuna delle quattro classi riceverà il premio Loro Piana Cup. Il vincitore overall invece verrà insignito con il Boat International Media Trophy.

Il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, si è pronunciato così: “Ogni anno dal 2011, in occasione della Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta & Rendezvous abbiamo accolto flotte con alcuni dei più belli superyacht e motoryacht. Speriamo che Virgin Gorda ci conceda come sempre le condizioni meteo ideali per regatare, che combinate con il ricco programma sociale assicurano un evento unico, uno dei migliori per superyacht all’interno del calendario caraibico. Inoltre, per il cinquantesimo anniversario dello YCCS, una delegazione di più di 40 Soci assisterà alla regata.”

