Presentata ufficialmente la 43° Coppa Carnevale- Trofeo Città di Viareggio

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei rappresentanti dei Circoli Organizzatori (il Direttore Sportivo CNV Danilo Moreli, il Consigliere CNV Massimo Canali e il direttore sportivo della LNI Sez. Viareggio Fabrizio Sartini), delle Autorità civili e militari (fra i quali l’Ammiraglio Claudio Morellato, Direttore CSSN -Centro di Supporto e Sperimentazione Navale- di la Spezia, il Comandante CV Silverio D’Arco presidente della Sez.Velica Marina Militare La Spezia, la Dottoressa Roberta Talamoni della LNI Sez. La Spezia e dell’AIVE, il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi, Massimo Bianchi dell’Agenzia Uff. Dogane di Pisa sez. Viareggio, Gianni Fernades presidente dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, Francesco Di Martino Presidente del Club Subacqueo Artiglio Viareggio, Laura Botarelli del Consorzio Promozione Turistica di Viareggio) degli organi di stampa e di molti soci e regatanti, è stata presentata ufficialmente la 43° edizione della Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla Vela d’Altura, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell’Assonautica Italiana.

Nel fine prossimo settimana (18 e 19 marzo) le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Vele Storiche saranno grandi protagoniste nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. Quattro le prove in programma: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi, prenderanno il via le prime prove (regate sulle boe per l’Altura e regata costiera per le Vele Storiche) che proseguiranno nella giornata seguente. Nel tardo pomeriggio di sabato verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi. La cerimonia conclusiva -durante la quale verranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e i primi di ogni Raggruppamento- si svolgerà domenica alle ore 18 nelle sale del Club Nautico Versilia.

Per questa 43° edizione, la manifestazione che apre ufficialmente la stagione agonistica del sodalizio presieduto dal Presidente Roberto Brunetti, ha in programma grandi novità, prime fra tutte l’importante collaborazione con il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo de La Spezia e Carrara (organizzatori del XXX Trofeo Mariperman): dall’unione delle due regate storiche è nato il 1° Trofeo Artiglio il cui vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi delle classifiche della XLIII Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio (18 – 19 marzo) e quelli del XXX Trofeo Mariperman (8 – 11 giugno La Spezia). Fra le novità di questa edizione anche la partecipazione ad entrambe le manifestazioni delle eleganti Vele storiche.

Fra gli interventi che hanno illustrato il programma delle due storiche manifestazioni e del nuovo Trofeo anche quello del C.O. della Memphis Belle, Alessandro Roman, che supporterà il Trofeo con ambitissimi premi.Appuntamento, quindi, con la XLIII Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, sabato 18 e domenica 19 al Club Nautico Versilia.

