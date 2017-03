Campionato di Primavera: dopo il primo week end, è il J24 Mollicona al comando

MARINA DI CARRARA – Con il primo dei due week end di regate del Campionato di Primavera è iniziata ufficialmente la stagione agonistica 2017 della Flotta J24 del Golfo dei Poeti. Sei le prove disputate nelle prime due giornate di gara dalla decina di equipaggi scesi nelle acque antistanti la diga foranea del porto di Marina di Carrara per il tradizionale appuntamento ben organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara in collaborazione con l’Associazione Nazionale Classe J/24, e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Tris di vittorie di giornata per il detentore del titolo di Campione di Primavera 2016, Ita 215 Mollicona armato da Vincenzo Mercuri e timonato da Giacomo Del Nero che si è aggiudicato la leadership della classifica provvisoria (CNMC, 7 punti; 2,1,1,5,2,1) seguito a soli 2 punti da Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana J24, Pietro Diamanti (9 punti; 1,2,4,1,3,2) protagonista di una doppietta di vittorie nella prima e nella quarta prova.

Terza posizione per il protagonista della penultima regata, Ita 202 Tally Ho di Roberta Banfo e timonato da Luca Macchiarini (15 punti; 3,4,6,4,1,3).“Sono state due belle giornate di vela e sole durante le quali abbiamo disputato sei prove combattute e tecnicamente valide, divertendoci molto- ha commentato il carrarino Pietro Diamanti – Tutti gli equipaggi sono rimasti molto soddisfatti. Un ringraziamento, quindi, a tutti coloro i quali hanno lavorato a terra e in acqua ed in modo particolare al Comitato di Regata per l’ottima regia.”

Il Campionato di Primavera 2017 si concluderà nel week end di sabato 8 (primo segnale d’avviso ore 13) e 9 domenica aprile quando non sarà dato nessun segnale d’avviso dopo le ore 15,30. Al termine della giornata è prevista la cerimonia conclusiva durante la quale verranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate.

