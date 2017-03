Il Porto di Roma è pronto ad ospitare la 24ma edizione del Campionato Italiano Classi Olimpiche

OSTIA – È stata presentata oggi a Ostia, nel corso di una conferenza stampa organizzata al Porto Turistico di Roma, l’edizione 2017 del Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO), la manifestazione di punta del calendario nazionale della Federazione Italiana Vela che si disputerà nelle acque del litorale romano, con base logistica presso la medesima struttura portuale, da domani, mercoledì 15 marzo, giorno dell’inaugurazione ufficiale in programma alle sette del pomeriggio, fino a domenica 19.

Il #CICO2017, evento a cui sono attese circa 250 imbarcazioni e 400 velisti, è valido per l’assegnazione dei titoli Italiani nelle dieci Classi Olimpiche (Doppi 470 M e F, Singoli Laser Standard e Laser Radial, Camarano Nacra 17, Tavole a vela RS:X M e F, Singolo Finn, Doppi acrobatici 49er e 49er FX) e nella Classe Paralimpica del 2.4 mR, per l’occasione impegnata nella prima tappa della Guldmann Cup.

In acqua tutti i migliori velisti italiani, compresi gli equipaggi reduci dai Giochi di Rio 2016, già al lavoro in vista di Tokyo 2020, che si sfideranno in un’intensa quattro giorni di regate, con prime prove previste per giovedì dalle ore 12 e con presenza anche di diversi equipaggi stranieri in preparazione ai grandi eventi internazionali, uno dei motivi per cui, rispetto agli anni scorsi, le date del CICO sono state anticipate.

Il Campionato Italiano Classi Olimpiche, come evidenziato nella conferenza stampa di oggi, si va ad inserire in un progetto di valorizzazione e riqualificazione della struttura portuale di Ostia attraverso lo sport, accordo siglato a dicembre scorso fra la Federvela, tra i promotori del progetto che successivamente ha coinvolto altre Federazioni sportive, e l’Amministrazione giudiziaria che da luglio 2016 ha in carico il Porto Turistico di Roma.

“In primis, ci tengo a ringraziare il Tribunale di Roma e l’amministratore Donato Pezzuto che hanno raccolto la sfida di organizzare questa edizione del Campionato Italiano Classi Olimpiche nella struttura portuale di Ostia”, ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre nel corso della conferenza di presentazione del progetto di rilancio del Porto di Roma. “Un ringraziamento che estendo anche alle istituzioni locali e a tutte le realtà del territorio, a partire dai circoli velici della IV Zona e dallo stesso Comitato Zonale, che si stanno impegnando al massimo per la migliore riuscita del Campionato e che anche nei prossimi cinque giorni saranno presenti con uomini e mezzi nel dare supporto all’organizzazione.

Il loro contributo è fondamentale. Sono certo che vedremo delle belle regate e che in molti, sul litorale romano, si renderanno conto che la vela è uno sport magnifico, che merita attenzione e amore, perché portatore di valori sani, veri, un aspetto molto importante soprattutto quando si parla di giovani. Non mi resta quindi che augurare buon vento a tutti i velisti impegnati in questo CICO”. All’indirizzo http://www.federvela.it/cico2017 tutte le informazioni sul Campionato Italiano Classi Olimpiche e nel corso della manifestazione, risultati, foto e video, che troveranno spazio sui social network attraverso l’hashtag #CICO2017

