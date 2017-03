Campionato Invernale J24 del Lario: dopo sei prove, al comando è Kong Grifone

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PARE’ DI VALMADRERA – Grazie a tre vittorie di giornata sulle sei prove portate a termine nel week end appena concluso, è Ita 503 Kong Grifone, il J24 di Marco Stefanoni (7 punti; 1,1,2,1,2,3 i parziali) a guidare la classifica provvisoria del Campionato Invernale Classi One Design, prima tappa dello Zonale 2017 della Flotta J24 del Lario.

Ad un solo punto di distanza Ita 476 Dejavù armato e timonato da Ruggero Spreafico, anche lui protagonista di un tris di vittorie (8 punti; 3,2,1,3,1,1). Terza posizione per Ita 352 Piligrim del Capo Flotta J24 del Lario, Mauro Benfatto (15 punti; dsq,3,3,2,3,4).

“Sono state due belle giornate di regate quelle nelle acque di Parè di Valmadrera, con ammirevole organizzazione a cura del Circolo Vela Tivano a cui va il ringraziamento della Flotta.” ha commentato Mauro Benfatto “La prossima tappa è prevista per sabato 25 e domenica 26 presso la Lega Navale di Mandello del Lario. Qui si designerà il vincitore del Campionato Invernale J24 del Lario 2017. Spero che per quel fine settimana arrivino, come promesso, altre barche, alle quali inoltro un caloroso invito. Ancora un grazie a tutti i partecipanti ed organizzatori.”

Il calendario 2017 della Flotta Lario J24 prevede oltre al Campionato Invernale Classi One Design – Zonale J24 (Invernale Lario articolato nelle due tappe di Valmadrera e Mandello del Lario), gli appuntamenti dell’8 e 9 aprile con il Campionato Invernale Classi One Design – Coppa Città di Valmadrera 3° Zonale J24 (Estivo Lario), del 17 e 18 giugno con la Contest Orza Minore – Trofeo Varinelli 4° Zonale J24, Dervio-Pianello (Estivo Lario), del 24 e 25 giugno con la Coppa Città di Lecco 5° Zonale J24 – (Estivo Lario), del’1 e 2 luglio con il Trofeo Grassi Mandello 6° Zonale J24 (Estivo Lario) e il 28 e 29 ottobre con la XLII Interlaghi Lecco 7° Zonale J24 ed anche tappa del Circuito Nazionale J24 (Estivo Lario).

