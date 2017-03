Meteorsharing apre la stagione con un match race dedicato alla festa del papà

VENEZIA – Ritorna sabato 18 e domenica 19 marzo a Venezia il Match Race di Meteorsharing con un evento speciale dedicato alla festa del papà. Il format, sempre più collaudato ed organizzato da Meteorsharing, l’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan, prevede emozionanti sfide a bordo di 4 meteor all’interno del Marina Sant’Elena, il moderno porticciolo turistico situato a due passi dal centro storico di Venezia.

Ad illustrare la kermesse è Alberto Tuchtan:”La concomitanza del nostro evento con la festa del papà ci stuzzicava parecchio, quindi abbiamo pensato di far salire in barca insieme papà e figli, in un evento speciale andando a creare quindi, al termine delle prove, una classifica speciale per gli equipaggi famigliari. La nostra idea è stata colta subito con grande entusiasmo, ed avremo complessivamente circa una ventina di equipaggi”.

I match race organizzati da Meteorsharing sono da sempre un momento di svago e divertimento, ma anche l’occasione di apprendere nozioni importanti grazie alla presenza del coach Enrico Zennaro, uno dei velisti più quotati a livello nazionale ed internazionale, vincitore di otto titoli mondiali, quattro titoli europei e nove titoli italiani, tornato in Italia di recente dopo l’esperienza alla Sailing Arabia the Tour pronto a mettere a disposizione dei partecipanti tutta la propria esperienza e dell’olimpionica Federica Salvà.

“Sono un regatante in piena attività quindi non mi risulta facile rimanere a terra e vedere gli altri regatare ma in queste manifestazioni organizzate da Meteorsharing il clima è sempre molto piacevole quindi sono sicuro che nei prossimi giorni mi divertirò anche se non avrò delle cime o il timone in mano. Assieme a Federica Salva’, la quale è appena tornata da una regata con il Melges 20 a Sydney sullo stesso campo di regata dove nel 2000 e’ arrivata settima alle olimpiadi, saremo a disposizione dei regatanti per consigliarli su eventuali manovre, sulla messa a punto o sulle regole di regata.” ha spiegato Enrico Zennaro

“Mi ritengo molto soddisfatto del successo che stanno ottenendo i nostri eventi, e ciò è dimostrato dal numero sempre maggiore di partecipanti. Da sottolineare inoltre come i partecipanti arrivino a Venezia da tutto il Nord Italia. Parallelamente stiamo lavorando anche al calendario della stagione 2017, che ci vedrà impegnati in aprile nella regata dei Due Golfi a Lignano, a Bracciano per il Campionato Italiano Meteor, a Chioggia per la Coppa Italia Miniatura e a fine giugno nel Campionato Italiano ORC a Monfalcone” ha concluso Alberto Tuchtan.

