Pallanuoto in Puglia: sfida verità per la Waterpolo Bari

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BARI – Domenica 19 marzo c’è l’under 13, l’under 17 e il recupero under 20 tra Adriatika e Centrosport. In serie C scontro al vertice per il Centrosport Brindisi e sfida salvezza per la Mediterraneo.

SERIE A2

Appuntamento sabato 18 marzo alle 15.00 allo Stadio del Nuoto di Bari per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 – girone sud, con la Waterpolo Bari pronta ad affrontare il Nuoto Civitavecchia. I tredici punti in classifica che separano i baresi dai laziali non sono assolutamente un lasciapassare per una partita tranquilla. A Bari la truppa di mister Pagliarini (squalificato come il centrovasca Andrea Quaglio) verrà a cercare i tre punti, come ha fatto sabato scorso a Latina, ed a rifarsi del pareggio interno subìto all’andata. A mister Antonello Risola il compito di dare la carica e insieme la serenità giusta a Di Pasquale e compagni, dopo la stranissima, seppur vincente, partita giocata a Frosinone. Di sicuro sarà un match ad altissima intensità agonistica.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – Nuoto Civitavecchia i signori Luigi Barletta e Massimiliano Ruscica.

SERIE C

Dall’ottava giornata d’andata del girone 6 del campionato di serie C potrebbero venir fuori risultati strategici per le formazioni pugliesi. In primis per il Centrosport Brindisi, impegnata sabato 18 marzo alle 13.45 a Casoria contro il Nuoto Napoli. I ragazzi guidati da Marco Amitrani e Giovanni Tau hanno gli stessi punti in classifica, 21, dei napoletani: sarà un confronto aperto ma di sicuro il più difficile fino ad ora affrontato. Derbissimo del cuore tra Sport Eventi e Sport Project alle 12.45 allo Stadio del Nuoto di Bari mentre alla Mediterraneo Taranto tocca un importante scontro salvezza contro il Volturno. Si gioca alla comunale di Taranto alle 14.30 e sarà determinante il supporto del pubblico per i ragazzi guidati da Mauro Birri, fermi a 5 punti in classifica. Trasferta molto impegnativa a chiudere la giornata per la Fimco Sport: a Salerno contro l’Oasi terza in classifica in acqua alle 15.00 gli uomini del presidente Gigi Mileti.

PROMOZIONE

Entra nel vivo il campionato regionale di Promozione, che vede l’Airon Club capolista riposare per questo turno, in programma sabato 18 marzo: alle 11.30 per la quinta giornata d’andata del girone A si gioca allo Stadio del Nuoto di Bari Master Valenzano-Payton. Alle 14.00 invece alla Netium si gioca Giovinazzo-Dharmha Casamassima. Per il girone B invece, che vede dopo l’anticipo di mercoledì 15 marzo la DNA Putignano prima a 13 punti, seguita dalla Tursport Taranto a 12, in acqua alle 14.00 a Castellana la squadra padrona di casa contro la Meridiana. In serata, alle 19.30 a Potenza si chiude la giornata con il match tra Basilicata Nuoto 2000 e Adriatika.

UNDER 17

Secondo concentramento, con sei partite in una sola giornata per la seconda fase della serie A del campionato maschile under 17, dove insieme alle squadre pugliesi militano l’Auditore Crotone e il Cosenza Nuoto. In acqua domenica 19 marzo allo Stadio del Nuoto di Bari a partire dalle 10.15, con ultimo match alle 17.45. Il dettaglio degli accoppiamenti è disponibile qui. Per la serie B invece la seconda giornata prevede alle 9.00 a Pulsano il match tra Tursport e Dharmha e alle 10.00 a Fasano l’incontro tra Impero e Nuoto Giovinazzo. Chiude la giornata il match alla Meridiana di Taranto tra i padroni di casa e la Fimco Sport, in programma alle 17.00.

UNDER 13

Prima giornata di ritorno per il campionato regionale under 13: domenica 19 marzo in acqua allo Stadio del Nuoto alle 9.00 Airon Club e Waterpolo Bari, alle 10.00 invece alla comunale di Taranto si gioca il match tra Mediterraneo e Otré mentre alla Masseriola di Brindisi in acqua alle 12.45 Fimco Sport e Payton 1. Per la serie B invece al Majesty di Bari giocano alle 10.00 Flipper e Sport Club e in contemporanea ad Altamura Pianeta Benessere e Meridiana. Chiude la giornata alle 14.00 il match tra Payton 2 e Tursport allo Stadio del Nuoto di Bari.

GUG PUGLIA

Patrizia Zappatore, presidente regionale del GUG Puglia, sarà commissario speciale per il match di serie A2 Waterpolo Bari – Nuoto Civitavecchia. Il signor Luca De Girolamo arbitrerà alle 15.00 sabato 18 marzo alla piscina comunale di Anzio il match valido per il girone sud del campionato maschile di serie A2 tra Latina Pallanuoto e TG Arechi. Nel girone 3 del campionato nazionale di serie B, impegnati altri due fischietti pugliesi. Per Angelo Anaclerio trasferta alla Scandone di Napoli, per arbitrare Zurich Barbato Cesport – Rari Nantes Napoli. Carmine Buonpensiero invece sarà alle Naiadi dirigerà Pescara Pallanuoto – San Mauro Nuoto.

