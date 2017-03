Campionato Italiano Classi Olimpiche: tra i leader Mattia Camboni

OSTIA – Terza giornata di regate nel mare di Ostia per i 300 atleti impegnati nella 24ma edizione del Campionato Italiano Classi Olimpiche (#CICO2017), la manifestazione velica iniziata giovedì, con base logistica al Porto Turistico di Roma, valida per l’assegnazione dei titoli Italiani delle discipline Olimpiche.

Dopo due giorni di vento e sole, oggi il litorale romano ha offerto condizioni decisamente diverse, frutto del passaggio di un fronte depressionario che ha portato un Libeccio, ruotato a Sud nel corso della giornata, d’intensità tra i 9 e i 12 nodi, accompagnato da un’onda lunga che ha messo a dura prova il lavoro dei Comitati di Regata coordinati dal PRO Guido Ricetto.

Dopo una mattinata passata in attesa che le condizioni si stabilizzassero, finalmente verso mezzogiorno sono scese per prime in acqua le Tavole a vela RS:X, seguite, dopo un paio d’ore, dai Singoli Laser Standard e Radial, dai Finn, dai doppi 470 e dai Catamarani Nacra 17. Ottimo, in proposito, il lavoro dell’organizzazione, sia a mare che a terra, che in una giornata difficile è comunque riuscita a gestire al meglio la situazione, consentendo a tutte le classi, eccetto i Doppi acrobatici 49er e 49er FX, di portare a termine le regate in programma per oggi.

Una giornata positiva per l’Olimpionico di Rio Mattia Camboni (Fiamme Azzurre), che grazie a due vittorie parziali ha portato a cinque i successi ottenuti sulle sette prove disputate e quando manca solo una regata al termine, in programma domani, si è già laureato Campione Italiano davanti a Daniele Benedetti (Fiamme Gialle) e Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia). Un titolo che invece è ancora in ballo nella flotta femminile, dato che il distacco tra la leader Marta Maggetti (Fiamme Gialle) e l’Olimpionica di Rio Flavia Tartaglini (Fiamme Gialle), è rimasto immutato – per entrambe oggi una vittoria e un secondo posto – e domani, con una regata ancora da disputare, sarà grande battaglia tra le due, separate da un punto (terza è Veronica Fanciulli dell’Aeronautica Militare).

Particolarmente intensa anche la lotta nel Singolo Laser Standard tra Giovanni Coccoluto e Francesco Marrai, entrambi delle Fiamme Gialle, che dopo le due regate di oggi – la prima vinta da Marrai, azzurro ai Giochi di Rio, e la seconda da Coccoluto – e alla vigilia dell’ultima prova in programma per domani, sono ancora molto vicini in classifica, con il primo distante soltanto due punti dal rivale. Uno scenario simile a quello del Laser Radial, con le prime quattro atlete racchiuse in cinque punti, e ancora una prova da disputare domani, decisiva per le sorti del Campionato: al momento, Joyce Floridia (Fiamme Gialle) guida la classifica con un punto di vantaggio sull’Olimpionica di Rio Silvia Zennaro (Fiamme Gialle), due su Valentina Balbi (YC Italiano) e cinque su Francesca Clapcich (Aeronautica Militare).

Più definita la situazione nel Catamarano Nacra 17, con Erica Ratti e Francesco Porro (CV3V-CC Aniene) che mantengono la prima posizione della classifica, seguiti da Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei (Compagnia della Vela di Roma) e Lorenzo Bressani-Cecilia Zorzi (CC Aniene-Marina Militare), protagonisti di giornata con due vittorie parziali, e nel 470 maschile, con Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) che proseguono nella loro marcia inarrestabile e dopo aver conquistato altri due successi (in totale sei su sette regate), sono sempre più primi davanti a Matteo Capurro-Matteo Puppo (YC Italiano) e Mattia Panigoni-Cesare Massa (YC Italiano).

Nel femminile, invece, Elena Berta-Sveva Carraro (CC Aniene-Aeronautica Militare) e Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano) sono appaiate al comando, con terzo posto per Maria Vittoria Marchesini-Cecilia Fedel (SVB Grignano-TPK Sirena), mentre nel Singolo Finn, Giorgio Poggi (Fiamme Gialle) chiude la giornata con un primo e un secondo, e a una prova dal termine, è primo in classifica con cinque punti di vantaggio su Alessio Spadoni (CC Aniene) e sette su Filippo Baldassari (Fiamme Gialle).

Niente regate invece oggi per i Doppi acrobatici 49er e 49er FX, e per i timonieri del Singolo paralimpico 2.4 mR, con leadership quindi invariate rispetto a ieri (Ruggero Tita e Pietro Zucchetti delle Fiamme Gialle, Maria Ottavia Raggio e Paola Bergamaschi del CV La Spezia-SC Garda Salò, Antonio Squizzato della Società Canottieri Garda Salò).Classifiche complete e tutte le informazioni in tempo reale durante la manifestazione, che troveranno spazio anche sui social network attraverso l’hashtag #CICO2017, all’indirizzo http://www.federvela.it/cico2017

“Ostia ha offerto in queste prime tre giornate condizioni splendide, un campo di regata molto tecnico e assolutamente all’altezza dei Campionati Italiani. In alcune classi stiamo assistendo a testa a testa ravvicinati ed intensi, come nel Laser e nell’RS:X femminile, anche se va sottolineato che quello per il titolo, aperto a ben quattro atlete nel Laser Radial è davvero avvincente”, ha dichiarato il Direttore Tecnico della FIV Michele Marchesini.

“Da un punto di vista tecnico stiamo vedendo cose molto interessanti, ma preferirei attendere la fine delle regate per parlare dei dettagli, lasciando ora che la competizione entri nella giornata finale. Intanto, i miei complimenti a Camboni, Campione Italiano con una giornata di anticipo nell’RS:X maschile, che ha avuto ragione di un ottimo Daniele Benedetti e di una flotta dai numeri in crescita che fa piacere vedere”.

“I primi due giorni sono stati davvero molto belli, oggi le condizioni erano differenti, ma l’organizzazione è stata molto brava nel riuscire a far disputare comunque una serie di regate andando avanti con il programma, questo anche grazie al supporto dei Tecnici federali al lavoro qui ad Ostia, una location perfetta per un evento del genere”, sono le parole della campionessa olimpica Alessandra Sensini, attuale Direttore Tecnico dell’Attività giovanile della FIV. “Vedo molto entusiasmo tra i regatanti e questo mi fa piacere, così come il fatto che i numeri siano in crescita. È una bella edizione del CICO e il merito è di tutti coloro che hanno creduto fin da subito in questo progetto”.

Il Campionato Italiano Classi Olimpiche (#CICO2017), organizzato dalla FIV con il supporto della IV Zona FIV e del Gruppo Vela della Lega Navale Italiana di Civitavecchia, Gruppo Vela della Lega Navale Italiana di Ostia, Nauticlub Castelfusano, Tibi Sail e Tognazzi Marine Village, si va ad inserire in un progetto di valorizzazione e riqualificazione del Porto Turistico di Roma attraverso lo sport, accordo siglato a dicembre scorso fra la Federazione Italiana Vela, tra i promotori del progetto che successivamente ha coinvolto altre Federazioni sportive, e l’Amministrazione giudiziaria che da luglio 2016 ha in carico la struttura portuale di Ostia.

