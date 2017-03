Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”: 66 iscritti

VENEZIA – A –3 mesi dal Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”, organizzato dallo Yacht Club Hannibal in collaborazione con il Comune di Monfalcone, Società Nautica Laguna, Società Velica Oscar Cosulich, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV), dell’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI) che si disputerà con il rating ORC, gli iscritti salgono a quota 66.

L’organizzazione dell’evento, al via dal 20 al 24 giugno prossimi, prosegue senza sosta con le tappe di avvicinamento del Pre-Campionato.

Sabato 25 e domenica 26 marzo, l’appuntamento da non mancare è con il secondo Test Training presso il Marina Hannibal a Monfalcone.

Il programma del week end prevede sabato il briefing tecnico alle ore 11.00 tenuto dallo staff che organizzerà le prove di test trainig tra le boe e stilerà le classifiche, a seguire le prove in acqua.

Sabato 25 alle ore 18.00 i regatanti potranno assistere alla serata di approfondimento tecnico con Astra Yacht, con il team di esperti velisti capitanati da Alessandro Alberti, Loris Plet e Manuel Polo, che forniranno i risultati immediati raccolti sul campo con le analisi di alcune imbarcazioni che montano il sistema Esa Regatta a bordo.

Al termine della serata, previa prenotazione, sarà possibile cenare a prezzo convenzionato presso il Ristorante Self Service del Marina Hannibal.

Domenica 26 il programma training sarà ripetuto a partire dalle ore 11.00, sempre con il supporto dello staff tecnico.

E’ di pochi giorni fa infine la notizia dell’accordo tra il circolo organizzatore e il pluri-campione chioggiotto Enrico Zennaro (al suo attivo ben 8 titoli mondiali, 4 titoli europei, 1 titolo del Mediterraneo e 9 titoli italiani, oltre alla vittoria in alcune tra le regate più prestigiose al mondo e la partecipazione a circuiti di monotipi) che sarà al timone di Sheera YCH.

“Ho accolto con entusiasmo l’offerta di timonare Sheera-YCH al Campionato Italiano di Monfalcone e al Mondiale di Trieste, gli Swan 42 sono barche splendide, con un ottimo rapporto prestazioni/rating.” queste le prime parole di Enrico Zennaro all’indomani dell’ingaggio “Penso che il team di Sheera YCH abbia le carte in regola per performare bene in entrambe le manifestazioni, anche se non ha mai regatato ad alti livelli perché l’imbarcazione è appena stata acquistata dal nuovo armatore Maurizio Poser. Avremo veramente poco tempo per affiatare l’equipaggio e mettere a punto la barca, ma sono fiducioso, in passato ho già navigato sugli Swan 42 e ho le idee chiare sul mast tuning, sulle regolazioni vele, manovre. Avremo a disposizione un nuovo set completo di vele Olimpic Sails ed il velaio Roberto Bertocchi sarà una risorsa importante a bordo nel ruolo di tattico, grazie alla sua esperienza in entrambi i campi di regata.”

Il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”, è organizzato dallo Yacht Club Hannibal con il sostegno del Comune di Monfalcone, dei Main Sponsor Stroili, Banca Generali Private Banking, Marina Hannibal e con il supporto degli Sponsor Tecnici Bora 180, Goccia di Carnia, Astra Yacht e SBE Varvit.

Il prossimo appuntamento con il Test Training del Pre-Campionato si terrà sabato 8 e domenica 9 aprile, con le stesse modalità dei precedenti week end.

