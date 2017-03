Pallanuoto in Puglia, per la C ultima d’andata

BARI – Trasferta a Salerno per la Waterpolo Bari, sognando i play off. In acqua nel fine settimana i ragazzi del campionato di Promozione, under 20 e under 15.

SERIE A2

Direzione Salerno per l’armata biancorossa della Waterpolo Bari, attesa sabato 25 marzo alle 17.00 dalla Tgroup Arechi per la quarta giornata di ritorno del girone sud del campionato di pallanuoto maschile di serie A2. Una partita che arriva in un momento clou della stagione: gli uomini di Risola sono a 29 punti, quarti in classifica e in piena zona play off, avanti di una lunghezza rispetto ai salernitani guidati da Greco, che a Bari vinsero in maniera molto larga all’andata ma che son caduti sabato scorso contro il Latina. Alla San Vitale di certo Provenzale e compagni sono chiamati ad una prova di maturità, senza nervosismi e con l’aplomb tutto barese che li ha visti gestire situazioni molto complicate in questo campionato fino ad ora ineguagliabile.Arbitrano l’incontro Tgroup Arechi- Waterpolo Bari i signori Raffaele Colombo e Thomas Pagani Lambri.

SERIE C

Ultima e nona giornata d’andata per il girone 6 del campionato di serie C sabato 25 marzo: ad aprire la giornata sarà la Fimco Sport allo Stadio del Nuoto di Bari alle 11.45 contro il Cavasports. I ragazzi di Francesco Carbonara non hanno più alibi, devono vincere per non rischiare di essere risucchiati nella zona bassa della classifica.

A seguire, alle 13.00 in acqua sempre a Bari la Sport Eventi, chiamata ad una prova d’orgoglio contro il Volturno mentre chiude il trittico delle partite allo Stadio del Nuoto per la serie C il big match tra Sport Project e Centrosport Brindisi alle 14.30. La truppa del presidente Pierluigi Francioso vuole tornare a fare punti dopo aver perso lo scontro al vertice contro il Nuoto Napoli mentre la Sport Project arriva da tre vittorie consecutive. Trasferta ostica ma durante la quale bisogna tirar fuori gli artigli per la Mediterraneo Taranto, attesa sabato alle 14.45 alla San Prisco di Caserta dal Circolo Villani.

PROMOZIONE

Il girone di ritorno è iniziato, nei fatti, con l’anticipo di mercoledì scorso, che ha visto l’Airon Club vittoriosa contro il Giovinazzo per 4-22. Sabato 25 marzo in acqua alle piscine del quartiere San Paolo di Bari alle 21.00 Dharmha Casamassima-Payton. Per il girone A, composto da cinque squadre, riposa la Master Valenzano.Il girone B invece prevede alle 19.30 a Potenza il match tra basilicata Nuoto e Castellana, alle 20.15 a Taranto l’incontro tra Meridiana e DNA Putignano ed a chiudere a Ruvo alle 20.30 Adriatika-Tursport.

UNDER 20

Quarta giornata di ritorno tutta compressa allo Stadio del Nuoto di Bari domenica 26 marzo per il girone A del campionato: in acqua alle 10.30 Adriatika-Basilicata Nuoto mentre alle 11.45 la Waterpolo affronta il Centrosport Brindisi. Riposa l’Airon Club.

UNDER 17

Quinta giornata del campionato under 17 A – girone 3, per i ragazzi della Waterpolo Bari, impegnati in trasferta a Latina contro i paroni di casa: in acqua alle 13.30 domenica 26 marzo. I ragazzi guidati da Roberto Bucci devono ritrovare la via della vittoria: un solo punto in quattro giornate non basta.

UNDER 15

Domenica 26 marzo seconda giornata di ritorno per il campionato maschile under 15: in acqua per la serie A allo Stadio del Nuoto di Bari alle 13.00 Amici Nuoto-Crotone e alla stessa ora a Cosenza i padroni di casa affronteranno l’Airon Club. Per la serie B, girone A si gioca invece a San Vito (Taranto) e a Brindisi. Alle 11.00 la Tursport riceve l’Olimpica Salentina mentre alle 12.45 alla Masseriola in acqua Fimco e Nuoto Castellana. Riposa l’Impero Fasano. Per la serie B del girone B in programma il posticipo della prima giornata sabato 25 marzo alle 20.45 al Majesty tra Flipper e Payton e domenica 26 marzo alle 9.15 allo Stadio del Nuoto di Bari Payton-Otré Noci per la seconda di ritorno. Chiude la giornata il match alle 12.00 a Potenza tra Basilicata e Sport Project.

GUG PUGLIA

Angelo Anaclerio fischierà l’incontro valido per la decima giornata del girone 3 del campionato di serie B tra CC Lazio Waterpolo e San Mauro Nuoto, in programma sabato 25 marzo alle 17.30 alla piscine Le Cupole di Acilia (Roma).

