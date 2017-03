PATRICK PHELIPON PRESENTA LA BARCA PER LA GOLDEN GLOBE RACE 2018

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PISA – Si chiama Ebereth, un Endurance 35 armato a ketch, l’imbarcazione che Patrick Phelipon, navigatore franco/italiano, ha scelto per prendere parte alla Golden Globe Race 2018, il giro del mondo a vela in solitario senza scalo.

Il prossimo 2 aprile 2017 nel Porto di Pisa – ore 15.00 presso la saletta del ristorante – avrà luogo la presentazione della barca e dell’avventura di Patrick Phelipon, presentazione introdotta dal saluto del Direttore Simone tempesti del Porto di Pisa, che supporta il progetto e dove la barca sarà ormeggiata nei mesi in cui verranno portati a termini tutti i lavori necessari per affrontare il lungo periodo di circa nove mesi in circumnavigazione del globo e che precedono la partenza per l’Inghilterra.

Durante la presentazione si parlerà anche dell’associazione Sailing Oceans, nata per sostenere la sua impresa e della Fondazione Francesca Rava-NPH Italia cui Patrick destinerà una percentuale dei contributi raccolti a sostegno di un progetto di solidarietà.

L’avventura di Patrick Phelipon alla Golden Globe Race 2018 può già contare sul supporto di Antal, Bamar, Plastimo, Porto di Pisa.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa, Laura Jelmini, tel. 3334186290, e-mail: laurajelmini@mac.com.Le foto sono di Fabio Taccola.

Il porto turistico di Pisa, a soli 10 minuti di distanza dall’aeroporto internazionale Galileo Galilei, è situato al centro del più vasto parco naturale della Toscana, il Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Inaugurato nel 2013, conta 354 posti barca, moderne soluzioni impiantistiche eco-compatibili ed è completamente percorribile a piedi. Il Porto promuove numerosi eventi e ospita iniziative sportive e culturali di ambito internazionale.

Leggi anche: