Campionato Invernale J24 del Lario: Dejavù supera tutti e si aggiudica il titolo 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MANTELLO DEL LARIO – Con una doppietta di vittorie nelle sei prove portate a termine nel fine settimana appena concluso e con parziali regolarissimi in tutte le altre prove disputate, Ita 476 Dejavù armato e timonato da Ruggero Spreafico (15 punti; 3,2,1,3,1,1,3,4,3,1,1,2), secondo nella tappa d’apertura, supera gli avversari e si aggiudica la vittoria del Campionato Invernale Classi One Design 2017, manifestazione articolata su due manche (Circolo Vela Tivano a Valmadrera e la Lega Navale a Mandello del Lario) e valida come prima e seconda tappa dello Zonale 2017 della Flotta J24 del Lario.

“Nel week end appena concluso, con la splendida organizzazione della Lega Navale di Mandello a cui vanno i ringraziamenti di tutti i regatanti per le sei prove effettuate fra sabato e domenica, si è concluso il Campionato Invernale del Lario 2017- ha spiegato il Capo Flotta J24 del Lario Mauro Benfatto -Dejavu ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza anticipando sul podio il nostro Ita 352 Pilgrim (18 punti; dsq,3,3,2,3,4,1,2,1,2,4,1), secondo in rimonta a pari punteggio col terzo Ita 503 Kong Grifone di Marco Stefanoni (18 punti; 1,1,2,1,2,3,4,3,2,4,3,3 i parziali). Quarto Ita 469 Bruschetta di Sergio Agostoni (24 punti) e quinto Ita 485 Belfagor di Giuseppe Perego (46 punti).

Che dire, pochi ma buoni, ma quello che conta è che tutte le regate sono state combattutissime con gli equipaggi che fino all’ultima prova si sono giocati le posizioni. Arrivederci al secondo weekend di aprile a Valmadrera dove, ospite del Circolo Vela Tivano, avrà inizio il Campionato estivo del Lario J24 2017.”

Il calendario 2017 della Flotta Lario J24, infatti, archiviato il Campionato Invernale Classi One Design – Zonale J24, proseguirà l’8 e 9 aprile con la Coppa Città di Valmadrera, valida come 3° prova del campionato Zonale J24 e come prima tappa del Campionato Estivo del Lario, il 17 e 18 giugno con la Contest Orza Minore – Trofeo Varinelli a Dervio-Pianello (4° Zonale J24 e 2° Estivo Lario), il 24 e 25 giugno con la Coppa Città di Lecco (5° Zonale J24, 3° Estivo Lario), l’1 e 2 luglio con il Trofeo Grassi Mandello (6° Zonale J24 e 4° Estivo Lario) e si concluderà il 28 e 29 ottobre con la XLII Interlaghi di Lecco, tradizionale appuntamento che quest’anno sarà valido anche come tappa del Circuito Nazionale J24 (oltre ad essere la 7° prova Zonale J24 e l’ultima del Campionato Estivo Lario).

