LA CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO INVERNALE DI PALERMO

PALERMO – Per l’ultima prova dell’Invernale di Palermo, domenica era prevista una regata costiera di circa 12 miglia, che attraversa uno dei più bei tratti di costa siciliana: si parte dallo splendido golfo di Mondello dove sulla spiaggia sono assiepati, vista la giornata, centinaia di persone che prendono il primo sole primaverile, per doppiare prima la punta della Torre e poi il temibilissimo Capo Gallo, dirigersi all’isolotto di Isola delle Femmine, costeggiando la riserva, e quindi fare il percorso inverso doppiando la boa per poi rientrare a Mondello.

Se la classifica per i primi posti in tutte le categorie è ormai assodata con Joy (J122 di Cascino) nei Crociera-Regata, Scursunera (Stag 38 di Chiri) fra i Senior e Oxidiana (X-442 di Cusumano), quella delle piazze d’onore è apertissima, con un gruppo di 5 barche in un raggio di quattro punti a contendersele, quindi adrenalina alle stelle ed equipaggi agguerriti.

Nonostante ciò la partenza è tranquilla e regolare con vento di 8 nodi che salta di intensità e solita corrente alla punta della Torre e a Capo Gallo, dove inizia la sarabanda delle virate al limite del bagnasciuga per sfruttare ogni refolo di buono e da dove escono nell’ordine Emy Too (Solaris 36 di Sieli), Joy e QQ7. Dietro di loro ma molto vicino Alvarosky (GS40 di Siculiana), che mantenendosi più alto riesce ad avere più pressione avvicinandosi di molto ai battistrada, ed è questo l’ordine con cui transitano alla boa dell’Isola delle Femmine, affrontando di lasco strettissimo il percorso di ritorno a Capo Gallo.

Questo gruppo è seguito dai titolatissimi Sagola (GS37 di Fornich) e South Kensington (First 35 di Licata D’Andrea) che nel percorso di ritorno sfrutteranno l’aumento del vento per avvicinarsi ai battistrada, che nel frattempo sono impegnati in furiosi corpo a corpo a base di orzate per mantenere le posizioni: Joy che battaglia con Cochina, e QQ7 che si ingaggia furiosamente con Alvarosky, riuscendo a mantenere la posizione, uno spettacolo mozzafiato offerto agli spettatori a terra. Alla fine prevarrà Alvarosky, che con questa vittoria riesce a scalare la classifica generale piazzandosi al secondo posto, seguito da EmyToo, vera sorpresa di questo Invernale, e dal deluso QQ7, comunque autore di uno splendido campionato.

Fra i Senior è Joshua a mantenere la seconda piazza, seguito dal mitico Sole di Giada di Bruno, mentre fra i Gran Crociera al secondo posto dietro Oxidiana si piazza Silver Bullet (GS 343 di Badami), seguito da My Wind (First 45 di Pantaleo) vincitore della prova costiera.

Si conclude così con un grande successo di partecipazione (42 imbarcazioni) e alto gradimento dei partecipanti, questo Campionato Invernale, come sempre gestito al meglio sia in acqua che a terra dal Comitato Organizzatore e dal Centro Velico Siciliano che hanno avuto il supporto di Nuova Sicilauto come main sponsor. La premiazione, visti gli incalzanti impegni – regate primaverili e premiazioni VII Zona FIV – è programmata per fine aprile, mentre adesso la flotta inizierà a prepararsi al Campionato Nazionale d’Area di Termini, sfruttando le regate primaverili come rodaggio.

