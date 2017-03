CANOTTIERI GARDA SALO’: PRESENTAZIONE STAGIONE 2017 31 Marzo 2017

GARDA – Si è svolta presso la Sala dei Trofei della Canottieri Garda Salò la presentazione della stagione 2017, la prima che vede in carica il nuovo Consiglio Direttivo eletto nel novembre del 2016 con Marco Maroni (Presidente) e Vittorio Minervini (Vicepresidente), stagione che segna l’inizio del nuovo quadriennio olimpico (2017 – 2020).

La Società coglie così l’occasione per fare il punto della situazione, puntando l’attenzione sul presente senza dimenticare di guardare al passato e di proiettarsi verso il futuro.La stagione agonistica ha avuto un inizio molto positivo, tre gli atleti di punta: Laura Meriano (medaglia d’argento al Campionato Mondiale junior in 4x, due argenti ai Campionati Italiani di Fondo in singolo e di Fondo in doppio con Vittoria Tonoli); Antonio Squizzato(cinque titoli italiani, due bronzi al Campionato Europeo, tre partecipazioni paralimpiche, settimo assoluto a Rio 2016) e Paola Bergamaschi (Campionessa Mondiale under 23, due titoli Nazionali e un argento).

Tra le novità del 2017 l’istituzione del Club delle Aziende Sponsor che sostengono la S.C.G.S. (Amica Chips s.p.a.Benaco Energia s.p.a. Cantiere del Pardo s.p.a.Cedral Tassoni s.p.a.Centrale del Latte di Brescia s.p.a.Manellis.p.a.Tavinas.p.a.Timmagine s.r.l. Unigel s.r.l.) selezionate sulla base di parametri compatibili con quelli della Società.Fonte di soddisfazione e di orgoglio l’acquisto della sede storica che avviene dopo 126 anni di attività: si tratta di un traguardo importante che va a rafforzare ulteriormente la già solida impronta della Società, divenuta nel tempo capace di crescere con le proprie forze sia in numero di discipline offerte e di atleti ma anche a livello qualitativo, divenendo un punto di riferimento per lo sport non solo per Salò ma anche per i territori limitrofi, inserendosi a pieno titolo in quello che è il ruolo comprensoriale della città benacense.

Il prossimo obbiettivo che la S.C.G.S. si propone di poter realizzare è la costruzione della Diga Foranea in prossimità del Porto: la realizzazione di tale progetto permetterebbe di dare lustro alla città di Salò dotandola di quello che diverrebbe il miglior porto del Lago di Garda, l’unico sito nel cuore del centro città.Ricco il programma degli eventi che vedranno come protagoniste le varie discipline offerte dalla S.C.G.S.Vela

32° SALÒ SAIL MEETING (15/17 Luglio 2017) Regata velica che vede coinvolte tutte le flotte dei monotipi lacustri. Si tratta di un appuntamento storico e di grande impatto visivo: più di sessanta barche e trecento atleti sulla linea di partenza prenderanno possesso dello splendido Golfo salodiano.TREVELICA SALODIANA (1 Ottobre 2017) Giunta alla 53° edizione, rappresenta il Campionato Sociale della S.C.G.S.

TRANS LAC EN DU…MILA18 (20 Gennaio 2018) Regata a due tappe con equipaggio a due, si svolge tra Salò, Gardone, Maderno e Gargnano, è l’evento che dà inizio alla nuova stagione velica. Ideata, tra gli altri, da Cristian Tarolli vincitore della prima edizione, è a lui dedicata.

Nuoto

6° FONDO NEL GOLFO (24 Giugno 2017) Tradizionale appuntamento dell’estate salodiana, si caratterizza come competizione in acque libere che dal 2011 ha contato la presenza di trecento atleti provenienti da diversi paesi europei.

LA TRAVERSATA X GARDA SWIM (1 Luglio 2017) Una traversata che unisce le due sponde del Lago di Garda da ben otto edizioni per un percorso totale di 7 km, definita come la manifestazione di nuoto in acque libere più bella del Nord Italia, quella del 2017 è la prima organizzata dalla S.C.G.S.

GARA DI NUOTO FIN (5 Novembre 2017) La S.C.G.S. ritorna ad organizzare la gara di nuoto che vede come protagoniste le squadre giovanili a livello interregionale.

TROFEO PROPAGANDA (10 Dicembre 2017) Anche quest’anno la S.C.G.S. ospiterà più di duecento bambini dai 6 ai 9 anni che avranno l’occasione di mettersi alla prova dimostrando i progressi raggiunti in una prima esperienza di confronto.

Triathlon

GARA DI TRIATHLON SPRINT (24 Settembre 2017) Una grande novità che la S.C.G.S. porta all’interno della città di Salò, nella splendida cornice del Golfo: tre le frazioni sportive (nuoto, bici e corsa) che eseguiranno il proprio percorso tra Salò e l’entroterra collinare di San Felice Del Benaco.

Tennis

Il tennis è una delle grandi novità del 2016 che, insieme al Triathlon (2015) e al Kite Surf (2017), è andata ad ampliare il raggio di discipline offerte dalla Società. Tra gli eventi più attesi per questo settore il TORNEO OPEN CITTÀ DI SALÓ che si disputerà dal l’8 Luglio al 23 Luglio 2017.

Canottaggio

LA SFIDA DEL LAGO (22 Ottobre 2017) Si tratta della seconda edizione della sfida tra i Circoli di Canottaggio del Garda nata da un’idea della S.C.G.S. che vedrà competere gli atleti nella specialità 8 senza.La S.C.G.S. non manca neppure in questo 2017 di segnare in programma iniziative di solidarietà volte a sottolineare il potere terapeutico della vela nel processo di guarigione/recupero di patologie di diversa natura.

PROGETTO RAGGIUNGERE (7 Maggio 2017) Organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana “Raggiungere” per Bambini con malformazioni agli arti Onlus con sede a Milano, vedrà la presenza di Antonio Squizzato. Si tratta della seconda giornata di avvicinamento alla vela e di promozione per il settore attività Paralimpiche. I ragazzi dell’Associazione avranno la possibilità di seguire una breve lezione teorica per poi uscire con gli istruttori imparando a condurre l’imbarcazione assumendo i diversi ruoli a bordo.

PROGETTO ITACA(7 Luglio 2017) Veleggiata notturna organizzata in collaborazione con AIL Onlus che ha come obbiettivo quello di sensibilizzare sui percorsi di riabilitazione oncologica.

