La Ottanta: l’8 e 9 aprile tornano le lunghe del Circolo Nautico Santa Margherita

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANTA MARGHERITA – Salutati i grigiori invernali, grazie all’aria di primavera che ha travolto il litorale, c’è voglia di tornare in acqua a regatare e al Circolo Nautico Porto Santa Margherita si lavora agli ultimi dettagli in vista del primo appuntamento, la terza edizione de La Ottanta.

La regata, organizzata in collaborazione con Marina 4, Yacht-Pool e Cantina Colli del Soligo, si disputerà l’8 e 9 aprile su percorso Caorle-Grado-Pirano (SLO) e ritorno, X2 e XTutti, sia in classe Libera, sia con i sistemi compensati ORC o IRC.

A dieci giorni dal via, le iscrizioni veleggiano verso quota 60 imbarcazioni, con netta prevalenza degli equipaggi XTutti. Tra questi, moltissimi gli scafi che si avvicinano per la prima volta ad una regata alturiera, con un occhio già puntato verso La Duecento e magari il sogno nel cassetto della 500×2.

“Siamo molto soddisfatti della risposta degli armatori” commenta Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM “La Ottanta, pur essendo una regata che si svolge lungo costa, offre un percorso molto tecnico e non scontato, che consente di mettersi alla prova, divertirsi e navigare lungo splendidi scenari.”.

Tra gli iscritti XTutti, dai 9,30 metri di Spirit, Cross IMS di Luca Pizzi, ai 15,30 metri di XXL, X50 One Off di Riccardo Tosetto, ci sono numerosi habituè come Barramundi del We Sailing Team, Hauraki di Mauro Trevisan, Luna per te dello Sporting Club Duevele, i First 40.7 Non Solo Vela e Ciurma, Marchingenio di Silvio Cividin e nuovi partecipanti come Calema di Ugo Cimberle, Emme di Massimo Puggina e Poppidu di Skipperpoint.

Nella categoria X2 non mancheranno come ormai tradizione, gli agguerriti ministi adriatici, capitanati da Antigua di Franco Deganutti per la prima volta al via con Alessandra Boatto, Andrebora di Mattiuzzo/De Cassan, Yak 2 di Gallo/Biasio, Kika Green Challenge dei fratelli Verardo, Spriznaker di Marin/Groppo e Nereide di Salviato/Chiericato, vincitori 2016 del Trofeo Caorle X2.

La regata sarà preceduta domani 31 marzo alle ore 21.00 presso il Centro Civico di Caorle in Piazza Vescovado, da un interessante incontro sul tema della “Sicurezza nelle regate d’altura: organizzazione SAR e procedure operative” a cura del T.V. (C.P.) Pilota Francesco Passaro, Comandante della Capitaneria di Porto di Caorle, aperto a tutti.

Il programma de La Ottanta 2017 prevede il briefing equipaggi sabato 8 aprile alle ore 8,00, seguito dallo start alle ore 11,00 dal litorale di Caorle e termine ultimo per completare il percorso entro le ore 19,00 di domenica 9 aprile.

Per tutte le informazioni e per essere sempre aggiornati sulle novità CNSM: www.cnsm.org e pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO: Andrea Carloni

