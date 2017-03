Pallanuoto in Puglia: tutte le sfide da vivere

BARI – In serie C inizia il girone di ritorno, concentramento under 17 a Bari.

SERIE A2

Niente scherzi. Sabato primo aprile alle 15.00 allo Stadio del Nuoto di Bari per la quinta giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 – girone sud, la Waterpolo Bari pronta ad affrontare il Nuoto Catania. La sconfitta a Salerno è stata una brutta botta, ma ora è il tempo di reagire, a prescindere dal risultato che arriverà nello scontro con la seconda forza del campionato. I catanesi di mister Dato hanno pareggiato tra le mura amiche sabato scorso contro il Latina: questo si sta rivelando un girone dove non sempre vince semplicemente il più forte o la squadra meglio attrezzata, ma chi riesce a mixare forza, tecnica e un’ottima gestione delle difficoltà in acqua. Gli uomini di Antonello Risola hanno conquistato i loro 29 punti anche grazie a questo: bisogna tornare a farlo nel migliore dei modi.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – Nuoto Catania i signori Stefano Alfi e Massimiliano Sponza.

SERIE C

Si ricominicia! Prima giornata di ritorno sabato primo aprile per il girone 6 del campionato di serie C. Alle 12.45 la Cenerentola Sport Eventi ospita allo Stadio del Nuoto di Bari il Circolo Villani mentre alle 13.30 sarà di nuovo derbissimo tra Fimco Sport e Mediterraneo Taranto. All’andata finì con un salomonico e imprevedibile 9-9 ma con la squadra guidata da Francesco Carbonara rinfrancata dall’ultimo successo e le giovani tigri joniche pronte sempre a dare il tutto per tutto, di certo è la partita da non perdere della giornata. Trasferta durissima per la Sport Project, diretta a Casoria contro la capolista Nuoto Napoli (ore 13.45) mentre a Santa Maria Capua Vetere il Centrosport Brindisi alle 16.00 dovrà cercare di ritrovare la strada della vittoria, dopo la sconfitta proprio contro le Fenici baresi sabato scorso.

PROMOZIONE

Sabato 1 aprile seconda giornata di ritorno per il girone A del campionato: alle 11.30 si gioca allo Stadio del Nuoto di Bari Master Valenzano-Airon Club. Alle 14.00 invece alla Netium in acqua Giovinazzo-Payton; riposa il Dharmha Casamassima. Per il girone B invece, l’anticipo di mercoledì 29 marzo ha visto la DNA Putignano vincere per 10-3 contro l’Adriatika. Sabato invece si scende in acqua alle 19.30 a Pulsano per Tursport-Nuoto Castellana e alle 20.15 a Taranto per il match tra Meridiana e Basilicata Nuoto 2000 e Adriatika.

UNDER 17

Vittoria sofferta per 11-12 ma tre punti portati a casa per i ragazzi della Waterpolo Bari domenica scorsa impegnati ad Anzio contro il Latina per il girone 3 del campionato nazionale under 17 A. Domenica 2 aprile alle 15.00 inizia per i ragazzi allenati da Roberto Bucci il girone di ritorno: dovranno vedersela allo Stadio del Nuoto contro la Zero 9 Roma: vincere è necessario per conquistare l’accesso alle fasi finali. Terzo concentramento, con sei partite in una sola giornata per la seconda fase della serie A del campionato maschile under 17, dove insieme alle squadre pugliesi militano l’Auditore Crotone e il Cosenza Nuoto. In acqua domenica 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Bari a partire dalle 10.15, con ultimo match alle 18.45. Il dettaglio degli accoppiamenti è disponibile qui. Per la serie B invece la terza giornata prevede alle 10.00 a Pulsano il match tra Tursport e Impero Fasano e alle 14.00 alla Masseriola di Brindisi l’incontro tra Fimco Dharmha Casamassima. Chiude la giornata alle 16.00 il match a Giovinazzo tra i padroni di casa e la Meridiana.

UNDER 13

Seconda giornata di ritorno per il campionato regionale under 13: domenica 2 aprile in acqua allo Stadio del Nuoto alle 9.00 Waterpolo Bari – Otré Noci, alle 12.45 invece alla Masseriola di Brindisi si gioca il match tra Fimco Sport e Airon Club mentre alle 17.30 in acqua alle 17.30 alla comunale di Taranto Payton 1-Mediterraneo. Per la serie B invece alla Meridiana di Taranto in acqua alle 9.00 i padroni di casa contro la Payton 2; alle 10.00 ad Altamura invece il Pianeta Benessere ospita la Flipper.

GUG PUGLIA

Patrizia Zappatore, presidente regionale del GUG Puglia, sarà commissario speciale per il match di serie A2 Rari Nantes Salerno – Roma Nuoto alla San Vitale di Salerno alle 17.00. Il signor Luca De Girolamo arbitrerà ad Ancona il match valido per il girone nord del campionato maschile di serie A2 tra Vela Nuoto e Brescia Waterpolo. Nel girone 4 del campionato nazionale di serie B, impegnati in Calabria altri due fischietti pugliesi. Per Angelo Anaclerio trasferta a Cosenza per arbitrare Cosenza Nuoto-Ossidiana Messina. Carmine Buonpensiero invece sarà a Crotone e dirigerà Rari Nantes Crotone – Basilicata Nuoto 2000.

