PARTE BENE LA STAGIONE L’EQUIPE CVMM

Regate, Sport

MARCIANA MARINA – E’ iniziata la stagione agonistica anche per i ragazzi della classe in doppio L’Equipe che hanno preso parte alla prima manifestazione del calendario 2017, la 1a Regata Nazionale disputatasi sul campo di regata liguri del Circolo Nautico Loano.Gli equipaggi portacolori del Circolo della Vela Marciana Marina hanno ottenuto due piazze d’onore nelle due categorie in gara, Evo e Under 12, iniziando cosi a ottimi livelli la stagione.

Solo tre (delle sei previste dal programma) le prove disputate nei due giorni di gara: infatti dopo un giorno di grecale che ha soffiato costante sul campo di regata a intensità fino a 12 nodi, il secondo giorno non era possibile far scendere in mare i giovani velisti a causa della forte tramontana che superava i 30 nodi.

Nella categoria Evo la classifica, vinta dall’equipaggio loanese Cucco/Gandolfo, al secondo posto si è posizionato l’equipaggio CVMM composto da Giulia Costanzo e Federico Arnaldi (parziali 4-2-3); al quarto posto hanno concluso Niccolò Palmieri e Marco Turchi (parziali 7-1-4); al decimo Alessio Caldarelli e Matteo Peria (parziali 10-11-7). Quinto posto per un altro equipaggio elbano, Bianca Pettorano e Flaminia Panico: le due ragazze portacolori del Centro Velico Elbano si allenano abitualmente con la squadra agonistica CVMM.

Nella categoria Under 12 l’equipaggio rosa marinese formato da Alice Palmieri ed Eva Paolini con tre secondi posti di giornata hanno ottenuto la piazza d’onore alle spalle dei loanesi Cucco/Rembado. Il prossimo appuntamento per la squadra agonistica CVMM della classe l’Equipe è ora fissato per il Trofeo Città di Livorno nei giorni 29 aprile-1 maggio 2017.

