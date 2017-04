Scuola Vela Valentin Mankin: con il Progetto VelaScuola, il mare arriva in aula

VIAREGGIO – Grazie all’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, insieme dallo scorso anno nel Progetto Scuola Vela Valentin Mankin, la Vela in Versilia continua a puntare sui giovani con grandi soddisfazioni non solo dai campi di regata.

Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela per tutta la Versilia, progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell’anno scolastico- il mare sta arrivando in aula.

La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore (nel dettaglio: scuola elementare Vera Vassalle Marco Polo Viareggio, 11 classi 234 alunni; scuola elementare Puccini a Torre del Lago Puccini, 5 classi 74 alunni; scuola media Jenco Viareggio, 3 classi 62 alunni; scuola media Motto Viareggio, 2 classi 41 alunni; scuola superiore Nautico Artiglio Viareggio, 8 classi 156 alunni; scuola superiore ITI Galilei Viareggio, 2 classi 40 alunni; scuola superiore Liceo Sportivo Carlo Piaggia Viareggio, 2 classi 61 alunni; scuola media Massarosa 1 classe 19 allievi).

A breve, inoltre, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà presentata ufficialmente un’altra importantissima iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori (la conferenza stampa è prevista sabato 6 maggio alle ore 11).

Nel frattempo i piccoli grandi timonieri della Scuola Valentin Mankin proseguono con successo la stagione agonistica 2017 “Dopo aver preso parte con grandi soddisfazioni a diversi appuntamenti fra i quali il XXII Befana Day a La Spezia (vinta nei cadetti), il Genova Winter Contest 2017, il Meeting della gioventù Optimist ad Alassio e la I selezione interzonale per i campionati Europei e del Mondo a Livorno (sempre con ottimi piazzamenti dei cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo)- ha spiegato Stefano Querzolo -la nostra squadra agonistica Optimist parteciperà a tutte le regate zonali, al XXXV Lake Garda Meeting, alla II, III e IV tappa Kinder + Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club e alla selezione zonale per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti.”

“L’obiettivo della Scuola Valentin Mankin- ha inoltre ricordato il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati -non è solo insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche amare e rispettare il mare e il lago, evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela, e soprattutto proporsi come un grande volano turistico.”

