Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 si presenta

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Sabato 22 aprile alle ore 11, presso le sale del Club Nautico Versilia verrà presentato ufficialmente lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla suggestiva cornice delle alpi Apuane, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione Albergatori e l’Associazione Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione Turistico della Versilia.

Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide per l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben Grael (fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).

Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, tramite un PC collegato a internet o da un qualsiasi tablet o smartphone, sarà inoltre possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate: il pubblico avrà, infatti, la possibilità di seguire le prove rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare mentre i regatanti, una volta rientrati a terra, potranno guardare e riguardare i momenti decisivi delle singole gare, discutere delle scelte tattiche, studiare le strategie, analizzare i risultati utili per pianificare allenamenti e debriefing, il tutto generando interesse e spettacolo sul web. Il Club Nautico Versilia, inoltre, avrà uno strumento importante per garantire la totale sicurezza di tutti i concorrenti.

I più titolati equipaggi internazionali di questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale, assicureranno lo spettacolo in mare ma i molteplici eventi collaterali previsti a terra sapranno catalizzare l’interesse e l’attenzione anche degli accompagnatori (attesi da tutto il Mondo), dei residenti e dei turisti che in quelle giornate affolleranno la Città di Viareggio.Lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 non sarà infatti solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.

